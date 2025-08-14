Un informe de la Administración Trump señala “preocupaciones” en la seguridad europea por el contrato de España con Huawei

Publicado por Agustina Blanco 13 de agosto, 2025

Un contrato de 12,3 millones de euros firmado por el Gobierno de España con Huawei para el almacenamiento de datos de escuchas legales ha generado preocupación en Estados Unidos y la Unión Europea (UE), según un informe de la U.S.-China Economic and Security Review Commission.

La decisión, que involucra a los servidores OceanStor de la empresa china, pone en riesgo la seguridad de la información sensible compartida entre España y sus aliados europeos.

A pesar de los compromisos de España con la UE para reducir la presencia de Huawei en infraestructuras críticas como las redes 5G, el Ministerio del Interior adjudicó el contrato en julio, lo que ha sido interpretado como una contradicción en su política.

La información interceptada por las fuerzas de seguridad, que podría incluir datos compartidos por otros países de la UE, estará almacenada en equipos de Huawei, lo que ha desatado temores sobre posibles accesos no autorizados.

En respuesta, figuras de la Administración Trump como Rick Crawford y Tom Cotton, presidentes de los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado de EEUU, han solicitado una revisión de las políticas de intercambio de inteligencia con España.

En Bruselas, la decisión también ha generado inquietud, ya que podría erosionar la confianza en los mecanismos de cooperación en inteligencia.

Sin embargo, el Ministerio del Interior español defiende la legalidad del contrato, asegurando que cumple con la normativa de ciberseguridad y que no afecta datos clasificados gestionados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según señala El País. Sin embargo, los expertos advierten que la naturaleza transfronteriza de la inteligencia europea implica riesgos para la información de otros países.