Bolivia: tras la derrota de la extrema izquierda en las elecciones, la Justicia levanta la prisión preventiva a dos opositores considerados presos políticos

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 26 de agosto, 2025

Un tribunal de La Paz, capital de Bolivia, ordenó este martes la detención domiciliaria de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y uno de los principales referentes opositores al Movimiento al Socialismo (MAS), y la libertad de Marco Antonio Pumari, dos líderes considerados presos políticos por gran parte de la comunidad internacional.

Ambos cumplían detención preventiva por más de dos años dentro del caso conocido como “Golpe de Estado I”, vinculado a las protestas que desembocaron en la renuncia de Evo Morales en 2019 tras denuncias de fraude electoral. El levantamiento de la prisión preventiva se produce después de la histórica derrota de la izquierda boliviana en las elecciones del pasado 17 de agosto, donde dos candidatos de la oposición, el senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, avanzaron al balotaje.

El Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción dispuso que Camacho debe cumplir arresto domiciliario con permiso laboral en su región, Santa Cruz, mientras que Pumari quedó en libertad de manera definitiva. La decisión se produce luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara la revisión inmediata de los plazos procesales, que en ambos casos excedieron considerablemente los seis meses fijados por ley boliviana.

Tanto Camacho como Pumari encabezaron las protestas civiles de 2019 que denunciaban fraude electoral por parte del expresidente Evo Morales en los comicios presidenciales, cuestionados por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea. Tras 21 días de protestas consecutivos, Morales finalmente presentó su renuncia, precedida por un motín policial y la sugerencia de dimisión del alto mando militar.

A pesar de la renuncia de Morales, su partido, el MAS, volvió al poder rápidamente gracias a la candidatura de Luis Arce. Desde entonces, Arce lideró un proceso político que continuó con la línea de Morales y volcó a Bolivia hacia una crisis política, socia y económica. Incluso, tanto Morales como Arce han sido acusados de deteriorar las instituciones, concentrar poder y utilizar la justicia para acallar opositores.

Camacho tiene prevista otra audiencia este miércoles, en el marco del caso sobre el paro de 36 días en Santa Cruz.