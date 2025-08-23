Bolivia: tras la derrota electoral de la izquierda, la justicia abre el proceso para la liberación de presos políticos

Publicado por Sabrina Martin 22 de agosto, 2025

Bolivia: tras la derrota electoral del Movimiento al Socialismo (MAS), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ordenó este viernes la revisión inmediata de los procesos judiciales que mantienen encarcelados a la expresidente Jeanine Áñez y a los presos políticos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. La medida,que deberá ser aplicada por los tribunales departamentales en un plazo máximo de 24 horas, busca verificar si las detenciones preventivas cumplen con los plazos y garantías que establece la ley.

La decisión se produce tras años de denuncias sobre el uso abusivo de la prisión preventiva contra opositores al Movimiento al Socialismo, en un contexto en el que el Gobierno de Luis Arce ha sido señalado de instrumentalizar la justicia para acallar la disidencia.

Una revisión que podría abrir la puerta a la liberación

Aunque el TSJ no ordenó de forma directa la liberación de los tres dirigentes, la abogada defensora de derechos humanos Tamara Suju explicó que la revisión equivale, en la práctica, a reconocer que los plazos legales ya se cumplieron. Según Suju, Áñez, Camacho y Pumari “deben ser liberados, ya que todos cumplieron dichos plazos e ilegalmente se los extendían para mantenerlos en prisión”.

Esto significa que, si los jueces aplican la ley conforme al mandato del TSJ, la excarcelación de los opositores sería inminente.

Los procesos contra los opositores Jeanine Áñez, quien asumió la presidencia interina en 2019 tras la renuncia de Evo Morales en medio de denuncias de fraude electoral, fue condenada en 2022 a 10 años de prisión por el caso conocido como “golpe de Estado II”. Además, enfrenta al menos otros siete procesos adicionales.

Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, y Marco Antonio Pumari, exlíder cívico de Potosí, se encuentran recluidos bajo acusaciones vinculadas al denominado “golpe de Estado I”, proceso que sigue pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional. Ambos fueron protagonistas de las movilizaciones que precipitaron la salida de Morales en 2019.



Respaldo internacional

La decisión del TSJ fue celebrada por organizaciones que han denunciado la persecución política en Bolivia. Foro Madrid, una alianza internacional en defensa de la libertad, calificó el anuncio como “motivo de celebración y alegría” y recordó que el encarcelamiento de Áñez, Camacho y Pumari fue resultado de un “sistema corrupto, criminal y dictatorial”.

La organización instó a que los responsables de esas detenciones respondan ante instancias internacionales y vinculó el caso con las realidades de represión en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.