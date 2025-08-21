Uganda anuncia un acuerdo con EEUU para albergar a inmigrantes deportados
El país africano dijo que se trata de un "acuerdo temporal", y especificó que "no se aceptarán personas con antecedentes penales ni menores no acompañados".
Uganda acordó acoger a inmigrantes que no reúnan los requisitos para permanecer en Estados Unidos, según informó el Gobierno de ese país africano este jueves.
La Administración Trump ha enviado inmigrantes irregulares a terceros países luego de que algunas naciones se negaran a aceptar a sus ciudadanos repatriados.
Mundo
Ruanda acuerda recibir hasta 250 inmigrantes deportados desde EEUU a cambio de ayuda financiera
Emmanuel Alejandro Rondón
"El acuerdo concierne a los ciudadanos de terceros países a los que no se les concede asilo en Estados Unidos, pero que se muestran reacios o tienen dudas sobre regresar a sus países de origen", afirmó el secretario permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores ugandés, Vincent Bagiire, en un comunicado en la red social X.
">
STATEMENT CONCERNING AGREEMENT ON MIGRATION ISSUES WITH THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES— Ministry of Foreign Affairs - Uganda 🇺🇬 (@UgandaMFA) August 21, 2025
As part of the bilateral cooperation between Uganda and the United States, an Agreement for cooperation in the examination of protection requests was concluded.
The Agreement is in… pic.twitter.com/dStdBSXtBN
El funcionario dijo que se trata de un "acuerdo temporal", y especificó que "no se aceptarán personas con antecedentes penales ni menores no acompañados".
Bagiire también declaró la preferencia de que sean "las personas procedentes de países africanos" las que se trasladen a Uganda. Según el secretario, ambas partes están trabajando en los detalles del pacto.
Mundo
Sudán del Sur confirma la recepción de ocho deportados por EEUU
Víctor Mendoza
Sociedad
La Administración Trump reinicia las deportaciones a terceros países con un vuelo a Suazilandia
Williams Perdomo
Uganda acoge actualmente a la mayor población de refugiados de África con aproximadamente 1,7 millones, según Naciones Unidas, y es el último país del este de ese continente en anunciar un acuerdo de este tipo con Washington, luego de Ruanda y Sudán del Sur.