El G7 aumenta la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania

Publicado por Williams Perdomo 16 de junio, 2026

El presidente Donald Trump prometió este martes hacer todo lo posible para poner fin a la guerra en Ucrania, después que los aliados del G7 acordaran durante una cumbre en Francia aumentar la presión sobre Rusia.

A su llegada a Evian, a los pies de los Alpes franceses, Trump indicó la víspera que tenía la intención de "hacer algo" sobre la guerra en Ucrania, que dura más de cuatro años, tras lograr un acuerdo marco con Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Los líderes de este grupo de grandes economías industrializadas discutieron sobre Ucrania este martes, en presencia de su par ucraniano, Volodimir Zelenski, que les mostró imágenes del ataque de Rusia que incendió la víspera una catedral histórica de Kiev.

Los mandatarios de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido acordaron "aumentar la presión sobre Rusia" a través de nuevas sanciones al gas y el petróleo, su principal fuente de financiación de la guerra, según una fuente diplomática francesa.

El presidente Trump aseguró que pronto se podría aumentar las sanciones contra Rusia porque el petróleo "ya está fluyendo" por el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos suspendió algunas sanciones al petróleo ruso para contrarrestar la fuerte subida de los precios del crudo provocada por su guerra contra Irán, pero el lunes anunció un acuerdo con Teherán para poner fin a este conflicto y desbloquear Ormuz.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y su par canadiense, Mark Carney, anunciaron nuevas sanciones contra la llamada "flota fantasma", usada por Rusia para transportar petróleo y otras mercaderías pese a las sanciones occidentales.