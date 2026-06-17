El príncipe Enrique y Meghan Markle viajarán a Reino Unido por primera vez en cuatro años

Publicado por AFP 17 de junio, 2026

El príncipe Enrique, hijo menor del rey Carlos III, viajará en julio al Reino Unido junto a su esposa Meghan y sus dos hijos, en el primer desplazamiento de la familia en cuatro años, informaron el miércoles los medios británicos.

La pareja vive en California desde 2020, tras su ruptura con la familia real, y se desconoce si Enrique, Meghan y sus hijos se encontrarán con los reyes Carlos III y Canmila.

Los dos hijos del príncipe, Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, vieron a su abuelo, Carlos III, en persona por última vez en 2022, durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

La pareja tiene previsto realizar este viaje en el marco de los preparativos para los Invictus Games, que se disputarán en julio de 2027 en la ciudad de Birmingham, según varios medios, entre ellos la BBC.

El hijo menor de la fallecida princesa Diana y su esposa, Meghan Markle, renunciaron a sus funciones oficiales en 2020 tras un desencuentro con la familia real, incluido su hermano, el príncipe Guillermo.