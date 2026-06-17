Las reservas de petróleo de la OCDE caen a su nivel más bajo desde 1990 tras la crisis en Oriente Medio

Publicado por Diane Hernández 17 de junio, 2026

Las reservas de petróleo de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) descendieron en mayo a su nivel más bajo desde 1990, según informó este miércoles la Agencia Internacional de Energía (IEA), en una señal de la profunda presión que la reciente crisis en Oriente Medio ha ejercido sobre el mercado energético mundial.

De acuerdo con el informe mensual del organismo citado por la AFP, los inventarios de petróleo de las principales economías industrializadas se han reducido en 163 millones de barriles desde el inicio del conflicto que alteró el suministro global de crudo y provocó una fuerte volatilidad en los precios internacionales.

La disminución se produce después de meses de utilización intensiva de reservas estratégicas para compensar el impacto del bloqueo de los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

"A pesar de la importante reducción de la demanda de petróleo crudo y productos refinados, las reservas del sistema siguen disminuyendo a un ritmo récord", señaló la IEA.

Liberación histórica de reservas

Ante la escalada de los precios del petróleo provocada por las interrupciones en el suministro, la IEA coordinó una liberación extraordinaria de 400 millones de barriles de reservas de emergencia para estabilizar los mercados internacionales.

Hasta el 12 de junio, ya se habían inyectado 252 millones de barriles al mercado, convirtiéndose en una de las mayores intervenciones coordinadas de la historia reciente para contener una crisis energética.

Sin embargo, la agencia prevé que el ritmo de liberación de reservas disminuya durante junio y julio, especialmente después de que esta semana se anunciara un acuerdo para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los altos precios golpean la demanda

Aunque la perspectiva de una reducción de las tensiones geopolíticas podría aliviar gradualmente la presión sobre el mercado, la IEA advirtió que el impacto económico de los elevados precios del petróleo seguirá afectando el consumo mundial durante el resto del año.

El organismo estima que la demanda global de crudo disminuirá en 1,1 millones de barriles diarios en comparación con los niveles registrados en 2025, reflejando una desaceleración en la actividad económica y una menor necesidad de combustibles en diversos sectores productivos.

Recuperación prevista para 2027

Pese al complejo panorama actual, la agencia mantiene una visión más optimista a medio plazo. Según sus proyecciones, el crecimiento de la demanda energética podría recuperarse hasta alcanzar 2 millones de barriles diarios en 2027, impulsado por la normalización de los flujos comerciales internacionales, una eventual reducción de los precios del petróleo y una mejora de las condiciones económicas globales.

El informe subraya que, aunque los mercados energéticos muestran señales de estabilización tras meses de incertidumbre, las reservas estratégicas permanecen bajo presión y continúan siendo un factor clave para garantizar la seguridad energética de las principales economías del mundo.

La caída de las existencias a mínimos de más de tres décadas refleja la magnitud del impacto que los conflictos geopolíticos siguen teniendo sobre el suministro mundial de energía y pone de manifiesto la vulnerabilidad de los mercados frente a interrupciones en regiones estratégicas para la producción y distribución de petróleo.