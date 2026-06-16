Un artista ruso crítico con Putin muere a tiros en Polonia: dos bielorrusos arrestados

Publicado por Williams Perdomo 16 de junio, 2026

Un caricaturista ruso crítico del presidente Vladimir Putin fue abatido a tiros el lunes en el este de Polonia y dos bielorrusos fueron detenidos, informaron este martes la fiscalía y la policía polacas.

Robert Kouzovkov, de 44 años, conocido con el nombre artístico de Semion Skrepetski, fue asesinado a quemarropa el lunes en la ciudad de Biala Podlaska, por lo que "se está llevando a cabo una investigación", dijo el portavoz de la fiscalía local, Marcin Kozak.

Los sospechosos fueron detenidos en las inmediaciones del consulado bielorruso en Biala Podlaska, en el este de Polonia, donde tuvo lugar el asesinato.

"Se está llevando a cabo una investigación sobre el asesinato de un ciudadano de la Federación Rusa de 44 años, conocido en los medios de comunicación como Semyon Skrepetsky", declaró a los periodistas Marcin Kozak, portavoz de la Fiscalía del Distrito de Lublin.

Según las autoridades polacas, Skrepetsky, cuyo nombre real es Robert Kuzovov, recibió tres disparos el lunes por la mañana por parte de un pistolero no identificado armado con una pistola.

Cuando el artista cayó al suelo, el agresor se le acercó y le disparó dos veces más a quemarropa.

Por el momento, "no se han presentado cargos" contra los dos bielorrusos detenidos, dijo Kozak, y agregó que "permanecen a disposición de la fiscalía y la policía".