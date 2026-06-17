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La Reserva Federal mantiene las tasas de interés entre el 3,5% y el 3,75%

El comité, que estuvo presidido por primera vez por Kevin Warsh tras asumir el mando de la Fed en mayo, fue unánime con la decisión.

Comparecencia del presidente de la Fed, Kevin Warsh, el 17 de junio de 2026

Comparecencia del presidente de la Fed, Kevin Warsh, el 17 de junio de 2026AFP.

Alejandro Baños
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Alejandro Baños

La Reserva Federal (Fed) mantuvo las tasas de interés de los fondos federales, establecidos en un rango de entre el 3,5% y el 3,75%, en la primera reunión sobre política monetaria presidida por Kevin Warsh.

La decisión fue aprobada de forma unánime, con 12 votos a favor y ninguno en contra.

"El Comité decidió mantener el rango objetivo para el tipo de interés de los fondos federales entre el 3,5% y el 3,75%", informó la Fed a través de un comunicado, agregando que "reafirmó su política de mantener reservas abundantes en el sistema bancario".

"La actividad económica se está expandiendo a un ritmo sólido a pesar de la elevada incertidumbre, debida, en parte, al conflicto en Oriente Medio. El crecimiento de la productividad y la inversión de capital son sólidos. El aumento del empleo ha seguido el ritmo del crecimiento de la población activa, y la tasa de desempleo apenas ha variado", sentenció la Fed.

Warsh asumió la presidencia de la Fed hace unas semanas.

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