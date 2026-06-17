La Reserva Federal mantiene las tasas de interés entre el 3,5% y el 3,75%

Comparecencia del presidente de la Fed, Kevin Warsh, el 17 de junio de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 17 de junio, 2026

La Reserva Federal (Fed) mantuvo las tasas de interés de los fondos federales, establecidos en un rango de entre el 3,5% y el 3,75%, en la primera reunión sobre política monetaria presidida por Kevin Warsh.

La decisión fue aprobada de forma unánime, con 12 votos a favor y ninguno en contra.

"El Comité decidió mantener el rango objetivo para el tipo de interés de los fondos federales entre el 3,5% y el 3,75%", informó la Fed a través de un comunicado, agregando que "reafirmó su política de mantener reservas abundantes en el sistema bancario".

"La actividad económica se está expandiendo a un ritmo sólido a pesar de la elevada incertidumbre, debida, en parte, al conflicto en Oriente Medio. El crecimiento de la productividad y la inversión de capital son sólidos. El aumento del empleo ha seguido el ritmo del crecimiento de la población activa, y la tasa de desempleo apenas ha variado", sentenció la Fed.

Warsh asumió la presidencia de la Fed hace unas semanas.