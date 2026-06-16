Privatización y rescate energético: Venezuela y General Electric suscriben un histórico acuerdo para restaurar el suministro eléctrico

Delcy Rodríguez y Eric Gray, este lunes en el Palacio de Miraflores.Zurimar CAMPOS / Venezuelan Presidency / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 15 de junio, 2026

El régimen interino de Venezuela y la filial local del gigante empresarial estadounidense General Electric suscribieron este lunes un memorando de entendimiento técnico con el objetivo de intervenir y recuperar la colapsada red eléctrica del país, severamente afectada por años de desatención e ineficacia chavista.

La firma del acuerdo, transmitido por los medios institucionales, marca el ingreso formal del capital privado norteamericano en un sector que permaneció bajo un estricto control estatal centralizado durante las últimas dos décadas.

El acto oficial, llevado a cabo en el Palacio de Miraflores, estuvo encabezado por Delcy Rodríguez y por Eric Gray, director ejecutivo del segmento de energía de GE Vernova, la división especializada en el desarrollo y almacenamiento de electricidad.

El pacto se concretó tras seis semanas de auditorías y diagnósticos conjuntos sobre el deterioro de la infraestructura nacional.

Metas de generación para revertir el colapso

El régimen interino solicitó acelerar los trámites burocráticos para formalizar el contrato definitivo e iniciar las obras de ingeniería.

El plan estratégico estipula la incorporación de 1.000 megavatios al flujo nacional en los primeros 24 meses de labores, proyectando superar los 5.000 megavatios en un plazo de cuatro años. Las autoridades interinas no revelaron los montos de inversión que implicará la ejecución de este proyecto binacional.

"Este es un paso histórico para Venezuela, que nos permite recuperar un servicio tan esencial para la vida de un país como es el suministro eléctrico", manifestó la encargada del régimen interino, Delcy Rodríguez, durante su intervención.

Actualmente, los analistas estiman el déficit del suministro en unos 3.000 megavatios, una carencia que se traduce en interrupciones diarias debido al abandono de las plantas termoeléctricas que debían respaldar a la central hidroeléctrica de Guri.

Apertura de mercado tras la caída del régimen

La incorporación de General Electric responde directamente a las reformas legales implementadas desde enero de este año, las cuales han buscado revertir el intervencionismo económico previo, abriendo las industrias estratégicas de la energía y los hidrocarburos a la inversión extranjera y a la iniciativa privada.

Como consecuencia directa de estos cambios regulatorios, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos procedió a flexibilizar sus medidas restrictivas, permitiendo a las corporaciones multinacionales operar de forma directa en suelo venezolano.

Este viraje institucional forma parte de la estrategia de reconstrucción impulsada tras la intervención de las fuerzas militares estadounidenses el pasado 3 de enero, acción que depuso a Nicolás Maduro.

Desde entonces, la hoja de ruta delineada por Washington contempla fases estrictas orientadas a la estabilización, el resurgimiento económico del aparato productivo y la transición democrática definitiva de la nación.