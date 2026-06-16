El analista Franklin Camargo: “El Niño Guerrero jamás habría existido sin el chavismo”

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de junio, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al analista político Franklin Camargo para conocer su opinión sobre los últimos acontecimientos en Venezuela, incluyendo la eliminación del Niño Guerrero y la forma en que el régimen de la dictadora Delcy Rodríguez continúa mostrando sumisión ante la Administración del presidente Donald Trump.

“No podemos olvidar que el verdadero líder del Tren de Aragua era Nicolás Maduro y no el Niño Guerrero. Y termina siendo también la mafia y dictadura venezolana porque sin chavismo no hubiese un Niño Guerrero. Y si, el régimen de Delcy colaboró con Estados Unidos, pero ellos sabían dónde estaba y tenían conocimiento de ello durante mucho tiempo”, dijo Camargo.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.