17 de junio, 2026

La atención que la comunidad internacional y los grandes medios prestan a los focos de violencia en el mundo revela una asimetría alarmante y un doble rasero sistémico. Resulta imperativo cuestionar por qué la opinión pública global se obsesiona con juzgar minuciosamente cada baja en escenarios como el de Medio Oriente, donde un Estado soberano y democrático ejerce su derecho a la autodefensa tras ser atacado, exigiendo estándares que jamás se le pedirían a ninguna otra nación en guerra, mientras se ignora sistemáticamente el sufrimiento de millones de personas en otras latitudes.

Si se afirma una preocupación genuina por las guerras, pero solo se habla de ello cuando involucra a Israel, queda en evidencia una fijación selectiva. Si nunca se mencionaron las tragedias en Siria, Yemen o el Congo, ni la persecución real de minorías en regímenes totalitarios, el motor de esa indignación no son los derechos humanos. Esta clamorosa disparidad demuestra que, si el foco mediático no estuviera condicionado por prejuicios judeófobos, la inmensa mayoría de los conflictos actuales recibirían una atención justa, desnudando una hipocresía donde el verdadero horror no importa a nadie.

Esta alarmante selectividad de la indignación global no es un debate puramente teórico; tiene consecuencias mortales sobre el terreno, actuando como la pantalla de humo perfecta para las tiranías más brutales del planeta. Mientras la atención del mundo permanece secuestrada por esa fijación monotemática, en el sudeste asiático, la junta militar de Myanmar opera en una periferia mediática que le garantiza impunidad absoluta.

Desde el golpe que derrocó el incipiente experimento democrático del país, el régimen castrense ha perfeccionado el arte de la simulación, reorganizándose formalmente bajo la fachada de un supuesto "Gobierno civil provisorio" liderado por el dictador Min Aung Hlaing. Sin embargo, detrás de este lavado de cara performativo, la realidad desmiente cualquier transición hacia la paz. Una exhaustiva investigación de The Irrawaddy revela que, en apenas dos meses desde este repliegue cosmético, las fuerzas de la junta perpetraron al menos nueve masacres, sí, nueve; cobrándose la vida de más de un centenar de civiles.

Este recrudecimiento de la violencia demuestra que el cambio de nombre no es más que una burda táctica diplomática para quebrar su aislamiento internacional mientras se profundiza una campaña de tierra quemada que transcurre ante el silencio cómplice de las cancillerías occidentales. Para comprender la raíz de esta barbarie que la opinión pública ignora, se debe analizar el conflicto a través de su matriz histórica.

El Ejército de Myanmar (el Tatmadaw) opera bajo una doctrina contrainsurgente nacida en la década de 1960 conocida como la estrategia de los "Cuatro Cortes". Este dogma militar no busca la derrota del enemigo en el frente de batalla, sino la sumisión absoluta de la población civil mediante la destrucción sistemática de sus medios de subsistencia: alimentos, financiación, inteligencia y canales de reclutamiento. Los bombardeos aéreos masivos y las ejecuciones sumarias de hoy son la evolución tecnológica de esa misma política que históricamente diezmó a las minorías étnicas en las fronteras y que hoy se aplica sin contemplaciones en el corazón del país.

De acuerdo con el monitoreo continuo de la organización civil Progressive Voice, los ataques aéreos se han convertido en una constante diaria del régimen, registrándose cientos de incidentes donde más del 64% de los objetivos son comunidades enteramente civiles. Las masacres documentadas en regiones como Magwe y Sagaing, donde helicópteros militares bombardearon celebraciones comunitarias del año nuevo tradicional, no son daños colaterales; son la ejecución deliberada de los "Cuatro Cortes" para sembrar el terror y desarticular el apoyo social a las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF).

Esta intensificación de la violencia destapa la absoluta falsedad de las "ofertas de paz" de la junta, configurando la primera gran línea de análisis de la crisis actual. El dictador Min Aung Hlaing ha intentado presentarse ante la comunidad internacional como un mediador pragmático, emitiendo ultimátums de negociación a las Organizaciones de las Etnias Armadas (EAO) mientras exige de forma paralela la rendición incondicional del brazo armado del legítimo Gobierno de Unidad Nacional (NUG) en el exilio. Esta dualidad es una trampa discursiva. La realidad de las incursiones terrestres revela que las tropas de divisiones de infantería ligera continúan fusilando prisioneros, utilizando a aldeanos como escudos humanos y provocando el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas.

Las imágenes satelitales procesadas por el sistema de monitoreo de incendios de la NASA confirman que, mientras los portavoces del régimen hablan de reconciliación en los medios estatales de países vecinos, sus batallones reducen a cenizas miles de hogares en los bastiones de la resistencia. El "rebranding" no busca la paz; busca ganar tiempo, reabastecer sus filas mermadas por la deserción y legitimar unas elecciones fraudulentas destinadas a perpetuar el régimen militar.

Existe una segunda dimensión derivada de la mutación del conflicto hacia un escenario multipolar extremadamente peligroso, donde el sufrimiento civil ya no proviene de un único actor. El colapso del control territorial de la junta ha permitido el avance de potentes guerrillas étnicas que también han incurrido en aberraciones, sobre todo en el estado de Rakhine.

Investigaciones recientes publicadas por Human Rights Watch han sacado a la luz evidencia forense perturbadora, incluyendo cúmulos de restos óseos con impactos de bala en los cráneos, que demuestran cómo la minoría Rohingya ha quedado atrapada en un fuego cruzado atroz. Así, mientras el Ejército central mantiene un bloqueo criminal de ayuda humanitaria que condena a millones a la hambruna, las fuerzas insurgentes del Arakan Army han perpetrado masacres atroces contra civiles desarmados y familias enteras que huían con banderas blancas. El escenario actual en Myanmar ya no es solo una guerra de liberación contra una tiranía; es un terreno balcanizado donde las poblaciones más vulnerables se enfrentan a dinámicas de persecución y limpieza étnica cruzada.

Finalmente, es necesario volver a hacer hincapié en la complicidad y la parálisis de la geopolítica internacional. Myanmar se ha convertido en lo que analistas locales denominan un "Estado cliente virtual" de potencias regionales que priorizan la estabilidad comercial por encima de las vidas humanas. Países limítrofes como China e India no solo evitan condenar formalmente las masacres, sino que coordinan infraestructuras fronterizas, subastan recursos naturales como el jade y reciben en visitas de Estado al propio dictador militar.

Ante este panorama, no basta con emitir declaraciones de condena desde organismos occidentales mientras los cazas de la junta siguen despegando. La única vía real para detener la sangría y desmantelar este régimen consiste en aplicar sanciones globales vinculantes que corten de raíz el flujo logístico de combustible de aviación y el suministro de divisas que financian el armamento. Mientras la comunidad internacional mantenga una mirada selectiva hacia ciertos conflictos y olvide crisis humanitarias de esta envergadura, los cambios de Gobierno en Naipyidó seguirán siendo lo que siempre han sido: máscaras intercambiables de una misma maquinaria de impunidad y muerte.