Rex Heuermann, autor de los asesinatos de Gilgo Beach, sentenciado a cadena perpetua

Rex Heuermann, autor de los asesinatos de Gilgo Beach, durante una audiencia judicial AFP .

Publicado por Alejandro Baños 17 de junio, 2026

El autor de los asesinatos de Gilgo Beach, Rex Heuermann, fue sentenciado a cadena perpetua este miércoles, dos meses después de reconocer su culpabilidad.

Heuermann —de 62 años y arquitecto de profesión— fue acusado de secuestrar, torturar y asesinar a ocho mujeres entre 1993 y 2010.

Posteriormente, el culpable desmembraba los cuerpos de sus víctimas y los esparcía por Gilgo Beach, una exclusiva zona costera del estado de Nueva York.

Tras el hallazgo de restos biológicos en una carretera cercana a Long Island entre 2010 y 2011, las autoridades comenzaron a investigar este caso, que acabó convirtiéndose en uno de los más mediáticos de los últimos años.

Más de una década después, en 2023, las autoridades del condado de Suffolk (Nueva York) procedieron a la detención de un sospechoso: un hombre de 59 años llamado Rex Heuermann. La investigación continuó hasta que se inició el proceso judicial contra el hoy condenado.

Tras numerosas audiencias, Heuermann acabó declarándose culpable de ocho asesinatos, poco antes de recibir sentencia.