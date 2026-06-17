Asesinato del CEO de UnitedHealthcare: Luigi Mangione alegará un problema psiquiátrico para reducir su condena

Luigi Mangione, durante una audiencia judicial en junio de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 17 de junio, 2026

Luigi Mangione, acusado de asesinar al ex director ejecutivo de UnitedHealthCare Brian Thompson, buscará reducir su condena alegando que sufre problemas psiquiátricos como parte de su defensa en el juicio.

El juicio está previsto que comience en septiembre, tras ser pospuesto en abril. Mangione ya se declaró no culpable durante una audiencia.

En su estrategia, Mangione expondrá en el tribunal que padece de una "perturbación emocional extrema", con la expectativa de no recibir una condena tan severa.

Aun así, no quedará eximido de una responsabilidad penal por el crimen que presuntamente perpetró.

A Mangione se le acusa del asesinato de Thompson, cometido el 4 de diciembre de 2024. El entonces director ejecutivo de UnitedHealthCare recibió varios disparos cuando se encontraba caminando por la calle en Manhattan (Nueva York).

Pocos días después, las autoridades informaron de la detención de un primer sospechoso llamado Luigi Mangione en un restaurante de comida rápida en Altoona (Pensilvania). Posteriormente, fue acusado de asesinar a Thompson.

Mangione se enfrenta a una condena máxima de cadena perpetua, pese a que voces autorizadas —como la de la ex fiscal general Pam Bondi— solicitaron la pena de muerte.