Maduro anuncia el despliegue de 4,5 millones de milicianos en respuesta a EEUU

Publicado por Diane Hernández 19 de agosto, 2025

El dictador venezolano Nicolás Maduro anunció este lunes el despliegue de 4,5 millones de milicianos en respuesta a las supuestas "amenazas" de Estados Unidos, que lanzó una operación antinarcóticos con militares en el Caribe.

Las declaraciones se producen luego de que la Administración Trump aumentara a 50 millones la recompensa por "información que conduzca al arresto" de Maduro, acusado por el Departamento de Justicia de supuestos vínculos con el narcotráfico.

"Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas", dijo el venezolano en un acto transmitido por la TV, al ordenar "tareas" contra "la renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias" de EEUU contra Venezuela.

La milicia del régimen

La Milicia, integrada por unos 5 millones de reservistas, según cifras oficiales, fue creada por el expresidente Hugo Chávez. Más tarde pasó a ser parte de uno de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Maduro evitó referirse abiertamente a la recompensa por su captura anunciada el 7 de agosto por la fiscal general Pamela Bondi, y al despliegue militar en aguas del mar Caribe.

El dictador también pidió a otros dirigentes de su régimen avanzar en la conformación de las milicias campesinas y obreras "en todas las fábricas". Tampoco habló de los más de 700 millones de dólares que le fueron embargados en múltiples activos recientemente.

"¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela", dijo. "Misiles y fusiles para la clase obrera", remarcó Maduro.