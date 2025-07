Australia: la industria ganadera abandona la neutralidad de carbono para el 2030

Publicado por Carlos Dominguez 14 de julio, 2025

La industria ganadera australiana abandonó oficialmente su objetivo de carbono neutral para 2030 (CN30), una promesa anunciada por primera vez en 2017, y que fue adoptada en 2019.

La decision fue tomada por la organización Meat & Livestock Australia (MLA) y el Red Meat Advisory Council, alegando que el objetivo es inalcanzable por falta de tiempo, inversión y apoyo.

El presidente del Red Meat Advisory Council, John McKillop, declaró a ABC News: "Francamente, nos hemos dado cuenta de que no llegaremos a la neutralidad de carbono en 2030", añadiendo que "no tiene sentido seguir dando palos de ciego con un objetivo que sabemos que no vamos a alcanzar".

"Seguiremos intentando reducir nuestras emisiones todo lo que podamos, pero ahora nos centraremos en la intensidad de las emisiones más que en el número absoluto de toneladas de carbono emitidas", afirmó.

El Gobierno federal exige seguir reduciendo las emisiones

En un comunicado recogido por ABC News, un portavoz del Gobierno federal afirmó que se exigirá a los ganaderos que sigan reduciendo las emisiones.

"Si bien la decisión de la industria de alejarse de esta aspiración es decepcionante, esto no cambia la necesidad de que la agricultura australiana continúe contribuyendo a los objetivos de toda la economía para 2035 y al objetivo de emisiones netas cero para 2050, que requerirá que todos los sectores de la agricultura realicen reducciones significativas de emisiones".

Los ganaderos necesitan pruebas, no aspiraciones

Según Romey Carey, directora general de la Asociación de Ganaderos del Territorio del Norte, el abandono de la neutralidad de carbono no debe considerarse un retroceso.

"El plan original de la CN30 no se basaba en un plan viable para toda la industria", afirmó Carey a NT Country Hour.

"Creo que es acertado corregir el rumbo. Necesitamos políticas basadas en pruebas, no sólo en aspiraciones", añadió la directora.