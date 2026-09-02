Un juez desestima la demanda federal contra California por sus políticas deportivas para personas trans

Publicado por Just The News 2 de septiembre, 2026

Un juez federal desestimó esta semana, por motivos de procedimiento, una demanda del Gobierno federal contra California por sus políticas sobre la participación de personas transgénero en el deporte.

El Departamento de Justicia se opuso a la política de California que exige a los centros educativos permitir a los alumnos participar en actividades deportivas en función de su identidad de género.

Archivo gov.uscourts.cacd_.978008.54.0.pdf

La jueza federal de distrito Cynthia Valenzuela estimó la moción de desestimación presentada por California, al considerar que el estado y varios codemandados no habían sido debidamente informados de que se arriesgaban a perder la financiación federal por este asunto.

Valenzuela no se pronunció sobre la alegación del Gobierno de que el Título IX exige a los centros educativos garantizar la igualdad de acceso a los deportes en función del sexo biológico.

El Departamento de Educación de California y la Federación Interescolar de California figuraban como demandados en el proceso.

Ben Whedon es el corresponsal político jefe de Just the News. Síguelo en X.





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