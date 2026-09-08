Dodgers vencen a los Reds 6-3 en el regreso de Ohtani

Publicado por Williams Perdomo 8 de septiembre, 2026

Los Angeles Dodgers se impusieron 6-3 a los Cincinnati Reds este lunes, en un encuentro marcado por el regreso de Shohei Ohtani a la alineación y por la sólida actuación del lanzador Emmet Sheehan, quien volvió al equipo de las Grandes Ligas después de pasar por las menores.

Sheehan, quien perdió su puesto en la rotación el mes pasado tras la incorporación del zurdo Tarik Skubal, trabajó durante 5⅔ entradas y permitió una carrera, tres imparables y una base por bolas. Además, ponchó a 10 bateadores, igualando la mejor marca de su carrera. El derecho dejó su registro de la temporada en 5-8.

Los Dodgers, que ahora tienen marca de 87-57, tomaron el control del encuentro en la sexta entrada. Freddie Freeman y Max Muncy recibieron boletos ante Brandon Williamson y, posteriormente, Teoscar Hernández conectó su decimotercer cuadrangular de la temporada, un batazo de tres carreras que amplió la ventaja a 5-1.

Hernández terminó el partido de 2-3 y atraviesa un buen momento ofensivo: acumula 13 hits en sus últimos 29 turnos, para un promedio de .448, además de 11 carreras impulsadas en sus últimos ocho encuentros.

Cincinnati había tomado la ventaja en el primer episodio. El venezolano Elly De La Cruz envió el cuarto lanzamiento de Sheehan por encima de la pared del jardín central con un out en la entrada inicial. Fue su cuadrangular número 24 de la campaña y puso a los Reds arriba 1-0.

Los Ángeles respondió en el quinto inning. Con dos corredores en circulación y dos outs, Miguel Rojas conectó un elevado que terminó convirtiéndose en un error defensivo de Ke'Bryan Hayes, cuyo lanzamiento desviado permitió que Hernández y Alex Call cruzaran el plato.

Por los Reds, Eugenio Suárez acercó nuevamente a Cincinnati con un jonrón solitario en el séptimo episodio, su número 22 de la temporada.

Cincinnati tuvo otra oportunidad en el octavo capítulo, cuando puso corredores en segunda y tercera con un out ante el zurdo Jack Dreyer. Sin embargo, solo pudo anotar una carrera, producida por un rodado del bateador emergente Dane Myers, que puso el marcador 5-3.

Los Dodgers añadieron su sexta carrera en esa misma entrada mediante un elevado de sacrificio de Will Smith.

El relevista Evan Phillips se encargó del noveno episodio y retiró a los tres bateadores que enfrentó para conseguir su primer salvamento de la temporada.