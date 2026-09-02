La ciudad de Nueva York prohibirá el uso de la inteligencia artificial en los colegios públicos de primaria y secundaria

Publicado por Kevin Killough 2 de septiembre, 2026

Los alumnos de las escuelas públicas de educación primaria y media de Nueva York no podrán usar inteligencia artificial, y no se permitirán pantallas individuales hasta tercer grado. A los profesores también se les prohibirá usar IA para calificar los trabajos.

Según las normas, unos 600.000 estudiantes de las escuelas de la ciudad —aproximadamente dos tercios de todos los alumnos del sistema educativo público municipal— no podrán usar inteligencia artificial hasta que entren en el high school, donde solo se permitirá en casos específicos. El Departamento de Educación de Nueva York prevé anunciar las normas tecnológicas el miércoles, informó The New York Times.

El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani elogió las normas.

"La industria tecnológica quiere que creamos que la educación temprana impulsada por la I.A. no solo es inevitable, sino necesaria. Nosotros no lo vemos así", dijo Mamdani en un comunicado.

Algunos padres y grupos que pedían una moratoria de dos años a la inteligencia artificial en las escuelas dijeron que las directrices eran decepcionantes.

Eric Dinowitz, presidente del Comité de Educación del Concejo, instó a los responsables del departamento de educación a evaluar las herramientas de inteligencia artificial para asegurarse de que mejoran el aprendizaje de los alumnos, y les pidió que no se dejen influir por las promesas comerciales de las empresas tecnológicas.

Kelly Clancy, una madre de Brooklyn que fundó Parents for A.I. Caution y es miembro de la Coalition for an A.I. Moratorium, dijo que el departamento debería haber aprobado la moratoria temporal que pedían padres como ella.

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