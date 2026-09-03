La población nacida en el extranjero se ha reducido en unos tres millones durante el mandato de Trump

Publicado por Ben Whedon - Just The News 3 de septiembre, 2026

La población nacida en el extranjero en Estados Unidos ha disminuido en casi tres millones de personas desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, según informó el Washington Times el jueves, citando un "análisis preliminar de las cifras del Gobierno que se publicarán este jueves".

Esa cifra incluye a los aproximadamente 2,3 millones de extranjeros en situación irregular que se marcharon voluntariamente o fueron deportados, así como una disminución de 600. 000 inmigrantes legales. Estas cifras suponen la mayor caída en el número de personas nacidas en el extranjero en EEUU en las últimas décadas.

Las cifras se dan a conocer mientras la Administración Trump sigue llevando a cabo deportaciones masivas, en consonancia con las promesas electorales del presidente. El Departamento de Seguridad Nacional ha estimado que había aproximadamente 22 millones de extranjeros ilegales en el país cuando Trump asumió el cargo.

Aunque la Administración no ha modificado públicamente sus cifras objetivo de deportación, se ha centrado principalmente en los inmigrantes ilegales con antecedentes penales que constituyen "lo peor de lo peor".

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