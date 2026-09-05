Utah: los legisladores aprueban un proyecto de ley que permite a algunos no ciudadanos convertirse en agentes de policía

Coche patrulla del Servicio Secreto de Estados Unidos y cinta de 'Línea policial: no cruzar' NurPhoto vía AFP

Publicado por Nicholas Ballasy - Just The News 5 de septiembre, 2026

Los legisladores de Utah han aprobado una ley que permitiría a determinados no ciudadanos estadounidenses ejercer como agentes de policía en el estado.

La medida elimina el requisito de ciudadanía para las personas que sean residentes permanentes legales y que, por lo demás, cumplan los requisitos de Utah para convertirse en agentes de policía.

En 2021 se debatió una ley similar en Utah, cuando los legisladores argumentaron que el cambio podría ampliar la cantera de candidatos cualificados para la policía.

"Una locura y un error", escribió el exdiputado Jason Chaffetz en X.

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