Trump celebra la inversión de $10.000 millones de Micron en laboratorios de investigación

Publicado por Ben Whedon 27 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump celebró el jueves una inversión prevista de $10.000 millones en laboratorios de investigación estadounidenses por parte de la empresa tecnológica Micron, y afirmó que esta iniciativa contribuiría a marcar el inicio de una "edad de oro de la ciencia".

"¡Grandes Noticias! Micron, una de las empresas 'Más en alta' del mundo, acaba de anunciar una inversión gigantesca de $10.000 millones en nuevos laboratorios de investigación aquí mismo, en Estados Unidos. ¡Nos mantienen a la vanguardia absoluta de la IA y la informática avanzada!", publicó en Truth Social.

"Combinado con su anterior compromiso tremendo de $250.000 millones, están creando decenas de miles de grandes empleos estadounidenses", añadió. "Estamos trayendo de vuelta a EEUU las tecnologías críticas. Gracias a nuestras magníficas políticas, las empresas están invirtiendo billones. He dejado claro que Estados Unidos liderará el camino hacia una nueva edad de oro de la ciencia".

Micron anunció en julio una inversión de $250 millones en las cuentas de Trump, sumándose así a otras grandes empresas.

"¡Micron está invirtiendo directamente en los trabajadores y las familias estadounidenses! Esto es precisamente para lo que se crearon las Cuentas de Trump, que han tenido un éxito fabuloso: dar a todos los niños estadounidenses una ventaja inicial y una oportunidad real de triunfar", afirmó Trump en aquel momento.

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