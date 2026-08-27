Alaska: cuatro muertos en un accidente de avioneta en el agua cerca de una localidad costera

Publicado por Kevin Killough 27 de agosto, 2026

Un pequeño avión en el que viajaban cuatro personas se estrelló en el agua cerca de una localidad costera apartada el miércoles, lo que provocó la muerte de todos los ocupantes.

El Piper PA-24 se dirigía al aeropuerto de la pequeña localidad de Seldovia tras despegar de Anchorage, informó la CNN, citando al Departamento de Seguridad Pública de Alaska.

Esta localidad costera se encuentra a unas 136 millas al suroeste de Anchorage. La aeronave quedó hundida a unos 15 pies de profundidad en el Seldovia Slough, cerca de la costa.

Los agentes tuvieron que esperar a que bajara la marea para poder llegar hasta los restos del naufragio. Consiguieron recuperar los cadáveres de las víctimas, cuyos nombres no se han hecho públicos a la espera de notificar a sus familiares.

La NTSB está investigando el accidente, y aún se desconoce la causa.

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