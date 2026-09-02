Perú rompe relaciones diplomáticas con Irán por la escalada de conflictos en Medio Oriente

Keiko Fujimori, durante su toma de posesión como presidenta de Perú. 28 de julio de 2026 AFP.

Publicado por Williams Perdomo 2 de septiembre, 2026

Perú rompió este martes relaciones diplomáticas con Irán, tras acusar al país de incitar a la escalada de conflictos en Medio Oriente y de imponer severas restricciones que afectan al tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, informó la Cancillería peruana.

La decisión se produce en un contexto de recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente, con nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán por intentos de agresión a naves comerciales y a militares estadounidenses en esa ruta estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos, según informó AFP.

"Con base en su histórica vocación pacifista", el Gobierno de Perú "ha tomado la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán", afirmó la Cancillería peruana en un comunicado.

La Cancillería peruana también acusó a Irán de "incitar a la violencia y a la escalada de conflictos en el Medio Oriente", así como de obstaculizar la "verificación necesaria para evitar la producción de armas nucleares".

Perú expresó además su "profunda preocupación" por las "severas restricciones impuestas por el régimen iraní" y por la "disrupción del comercio internacional a través del estrecho de Ormuz".

La decisión coincidió con que Irán lanzó la mayor respuesta en semanas al último ataque de Estados Unidos contra objetivos en su territorio. El Régimen de los Ayatolás bombardeó bases estadounidenses en Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y la región autónoma iraquí del Kurdistán.

Los Guardianes de la Revolución también señalaron que los dos barcos petroleros con bandera saudí golpeados por proyectiles la noche del lunes al martes, se incendiaron tras chocar con unas minas en el Golfo, al transitar fuera del itinerario designado por las autoridades iraníes.