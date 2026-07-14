El mayor sindicato de docentes del país tiene nueva líder; no se prevé que cambie su influencia en la política demócrata

La recién elegida presidenta de la Asociación Nacional de Educación (NEA) deja claro su compromiso de seguir defendiendo la agenda de justicia social por la que el mayor sindicato de docentes del país lleva tanto tiempo luchando —especialmente bajo el mandato de su predecesora, Becky Pringle—.

"Juntos, construiremos el poder necesario para defender la educación pública, impulsar la justicia racial y social, y garantizar que cada educador cuente con el respeto, los recursos y la voz que se merece", dijo al anunciar su victoria en la Reunión Anual y la Asamblea Representativa del sindicato la semana pasada.

Moss, profesora de música de primaria de Virginia y actual vicepresidenta de la NEA, asumirá su nuevo cargo el 1 de septiembre.

En su discurso de victoria ante los delegados, Moss también elogió "a los educadores, los sindicatos, los estudiantes y a comunidades enteras" por haber "defendido su poder" durante los últimos 18 meses, haciendo referencia directa a la oposición a la Administración Trump, que, a través de órdenes ejecutivas y otros medios, ha presionado para "reorientar la agencia hacia la priorización de un aprendizaje significativo por encima de la ideología divisiva en nuestras escuelas".

Moss continuó en su discurso: "Os habéis enfrentado a una administración decidida a convertir la diversidad, la equidad y la inclusión en un insulto… a desmantelar Medicaid, el SNAP y la Seguridad Social, y a retirar la financiación a nuestras escuelas para financiar a los multimillonarios".

Este sindicato, con aproximadamente 169 años de historia y que cuenta actualmente con más de tres millones de afiliados, cuenta con una larga trayectoria de apoyo a los candidatos demócratas y a su agenda política, más recientemente en el ciclo electoral de 2024, cuando la NEA y sus comités de acción política recaudaron aproximadamente 27 millones de dólares y gastaron más de 43 millones. El gasto se destinó principalmente a grupos de presión de tendencia izquierdista, iniciativas electorales y candidatos demócratas, según The 74, una organización de noticias sin ánimo de lucro que cubre el sistema educativo estadounidense.

Pringle, a lo largo de sus seis años en el cargo —que abarcaron dos mandatos—, encabezó iniciativas de defensa de la izquierda, entre las que se incluyen las relacionadas con la Diversidad, la Equidad y la Inclusión (DEI) y la Teoría Crítica de la Raza (CRT), la defensa de los derechos LGBTQ y la disciplina basada en la justicia restaurativa en las escuelas públicas.

También movilizó a sus miembros para protestas a gran escala, como el "Día de los "No Kings" y el Primero de Mayo, a las que ella se refiere como "organizarse para el poder". Pringle también defendió políticas como la acción afirmativa, al tiempo que se oponía a sentencias del Tribunal Supremo como Mahmoud contra Taylor, que dictaminó que los padres tienen el derecho constitucional a excluir a sus hijos del plan de estudios sobre temas LGBTQ.

Además, defendió a políticos demócratas como los presidentes Barack Obama y Joe Biden, así como a la candidata presidencial demócrata para 2024 y vicepresidenta Kamala Harris.

Moss, como vicepresidenta de la NEA bajo el mandato de Pringle, parecía estar en sintonía con su visión del sindicato. Durante las elecciones de mitad de legislatura de 2020, ella instó a los miembros de la NEA a votar para "proteger el derecho al voto, los derechos de las mujeres y los derechos de la comunidad LGBTQ+", y "trazar un camino claro hacia las elecciones presidenciales de 2024".

Se involucró en la Asociación de Educación de Virginia —una filial de la NEA— mientras estudiaba en la Universidad de Mary Washington. Participó en asociaciones educativas locales a lo largo de sus 21 años como profesora, ocupando el cargo de presidenta de la VEA durante dos mandatos y formando parte del comité ejecutivo de la NEA durante otros dos mandatos. Fue elegida secretaria-tesorera de la NEA en 2014 y, posteriormente, vicepresidenta en 2020.

Moss ganó la presidencia del sindicato con el 50,3 % de los votos.

"Princess es una de las nuestras, y siempre lo ha sido," afirmó la presidenta de la Asociación de Educación de Virginia, Carol Bauer, tras la elección de Moss. "Estamos orgullosos, estamos preparados y vamos a organizarnos junto a ella".

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