Estados Unidos suma 3,5 millones de empresas a pesar de la economía incierta

La Sexta Avenida y la calle 42 en Manhattan-Imagen de Archivo AFP .

Publicado por Andrew Rice | The Center Square 20 de julio, 2026

Estados Unidos agregó casi 3,5 millones de nuevas empresas en la primera mitad de 2026, superando las expectativas anteriores, según un nuevo informe.

Registered Agents Inc., un proveedor de servicios de formación de empresas, publicó su informe de negocios de junio de 2026. El informe reveló que Estados Unidos agregó 3.493.381 empresas durante los primeros seis meses de 2026, a pesar de las presiones económicas y la incertidumbre en los mercados globales.

Solo el mes de junio mostró un aumento de 548.060 empresas, una cifra superior al repunte pospandemia de junio de 2021, cuando se agregaron 509.474. El incremento de junio de 2026 también es sustancialmente mayor que el de junio de 2025, cuando la economía agregó 490.265 empresas.

El crecimiento general de las empresas también superó el mismo período del año anterior. La economía registró un aumento interanual del 12% en comparación con el mismo período de 2025.

"Esto representa 442.415 empresas más que en la primera mitad del año pasado, lo que ilustra una enorme ola de casi medio millón de emprendedores más que se animan a construir frente a un panorama de incertidumbre económica y presiones en el mercado laboral", señala el informe.

Por lo general, según el informe, la temporada de verano muestra una disminución en la creación de empresas. Sin embargo, este año el crecimiento empresarial se mostró más estable que deflacionado.

"Junio cerró una primera mitad del año verdaderamente extraordinaria para el emprendimiento en Estados Unidos", declaró Molly Cavanah, vicepresidenta de Revenue Growth y Data at Registered Agents Inc. "Aunque las personas continúan navegando por la inflación y las tasas de interés más altas, la actividad récord en la formación de empresas refleja un fuerte sentido de confianza y determinación entre los nuevos propietarios de negocios".

El conflicto de Estados Unidos en Irán provocó una espiral en los mercados energéticos mundiales y un fuerte aumento de la inflación. En junio de 2026, la Oficina de Estadísticas Laborales reportó una disminución sustancial en la tasa de inflación, a medida que los precios de la energía comenzaron a volver a niveles más bajos.

La inflación general se enfrió hasta el 3,5% en junio, bajando desde el 4,2% en mayo. El enfriamiento de un mes reflejó la mayor caída de la tasa desde abril de 2020.

Heather Long, economista jefe de Navy Federal, señaló que el informe fue mejor de lo esperado, pero destacó que las crecientes tensiones con Irán podrían desestabilizar los mercados. Aun así, la formación de empresas ha desafiado consistentemente las tendencias desde principios de año.

"La guerra renovada con Irán casi con certeza volverá a impulsar la inflación al alza", afirmó Long.

Registered Agents Inc. también analizó cómo los 50 estados se estaban adaptando a las tendencias de crecimiento empresarial. El informe encontró que Oregón lideró en junio de 2026 con un aumento interanual del 53% en la formación de empresas en comparación con el mismo período de 2025. Más de 8.000 empresas se incluyeron en el total de crecimiento de Oregón.

"Industrias como la construcción, la manufactura y la hospitalidad pueden estar impulsando nuevas formaciones, ya que trabajadores calificados se inclinan hacia el emprendimiento en lugar de seguir como empleados", señala el informe.

Mississippi y Dakota del Norte también registraron algunos de los mayores aumentos interanuales en el crecimiento empresarial, con un 46% y un 44%, respectivamente.

"Los factores que impulsan el crecimiento incluyen el segundo costo de vida más bajo del país y un impuesto sobre la renta en una trayectoria legislativa hacia su reducción bajo la Ley Build Up Mississippi", señala el informe

Florida, California y Texas lideraron en el número de empresas formadas al inicio del año, según el informe. Florida agregó más de 64.000 empresas, seguida de Texas con más de 44.000 y California con poco más de 43.000.

Alabama, Illinois y Pensilvania mostraron las mayores caídas interanuales en el crecimiento empresarial, según el informe. La formación de empresas en Alabama disminuyó un 21% interanual, seguida de Pensilvania con una caída del 16% e Illinois con un 15%.

Registered Agents Inc. también encuestó a dueños de negocios sobre sus opiniones respecto al panorama económico. Aproximadamente el 43% de los propietarios afirmó que su negocio estaba más fuerte en comparación con esta misma época del año pasado.

"El nivel base del emprendimiento estadounidense ha experimentado un cambio estructural al alza", señala el informe. "Estas cifras sirven como un indicador adelantado esencial de la resiliencia económica y la autonomía financiera individual, incluso mientras fluctúan las métricas más amplias del mercado laboral".

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