Los cruces ilegales de la frontera se mantienen en mínimos históricos en junio, mientras que aumentan las incautaciones de drogas

Publicado por Just The News 20 de julio, 2026

Los cruces ilegales de la frontera se mantuvieron en mínimos históricos en junio, continuando una tendencia iniciada bajo la administración Trump.

El mes pasado, se detuvo a 31 626 personas que cruzaron la frontera de forma ilegal en todo el país, según los últimos datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU La cifra supone un aumento de 6 500 respecto a junio del año pasado y una disminución de más de 173 000 respecto a junio de 2024, según los datos.

El total excluye a los "fugitivos", es decir, aquellos que entran ilegalmente entre los puertos de entrada para evadir la captura. Al igual que la Administración Biden, la Administración Trump no hace públicos los datos sobre los fugitivos. Sigue sin estar claro cuántos siguen entrando ilegalmente en el país.

Las detenciones en los estados fronterizos del suroeste de Arizona, California, Nuevo México y Texas ascendieron a 12 901 el mes pasado, según los datos.

Entre los puertos de entrada, la Patrulla Fronteriza detuvo a 9.848 personas el mes pasado, otro mínimo histórico. Eso supone un 94 % menos que la media mensual durante la administración Biden y un 96 % menos que durante el pico registrado en la frontera suroeste en diciembre de 2023.

El total de detenciones de la Patrulla Fronteriza también fue inferior al número de personas que los agentes detuvieron en tan solo cuatro días en junio de 2024.

Las detenciones de la Patrulla Fronteriza entre los puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste en este ejercicio fiscal hasta junio también fueron un 14 % inferiores a la media de un solo mes de los ejercicios fiscales de 1992 a 2024, señala la CBP.

En la frontera norte, se detuvo a 4 952 personas que cruzaron ilegalmente la frontera, la cifra más alta de todo el año. El total sigue representando un descenso significativo con respecto a la era Biden, cuando se detuvo a un número récord de 18 569 personas en junio de 2023.

Durante la administración de Biden, se detuvo en la frontera norte a un número récord de personas que cruzaban ilegalmente la frontera, incluido el mayor número de presuntos o conocidos terroristas que figuraban en una lista de vigilancia federal, según informó The Center Square.

Aunque las detenciones se mantuvieron en niveles bajos, las incautaciones de drogas aumentaron el mes pasado.

Las incautaciones de la CBP de cocaína, metanfetamina, heroína, fentanilo y marihuana (en peso combinado) aumentaron un 49 % con respecto a junio de 2024, según datos de la CBP.

En términos del año fiscal, las incautaciones de drogas aumentaron un 57 % con respecto al año fiscal 2024. El año fiscal va del 1 de octubre al 30 de septiembre.

Las incautaciones de cocaína fueron las que más aumentaron el mes pasado: un 71 % respecto a mayo. Los agentes de la CBP incautaron 6 242 libras de cocaína en todo el país. Las incautaciones de heroína y fentanilo también aumentaron un 49 % y un 42 %, respectivamente, durante el mismo periodo. Los agentes de la CBP incautaron 68 libras de heroína y 1 072 libras de fentanilo el mes pasado.

"El liderazgo y las políticas son importantes", afirmó el comisario de la CBP, Rodney Scott, al dar a conocer los datos. "Cuando se hacen cumplir las leyes, hay menos personas que las infringen".

Bajo la administración Trump, la CBP "está aplicando plenamente nuestras leyes de inmigración y seguridad fronteriza", continuó. Esto incluye establecer "una seguridad fronteriza significativa que dé lugar a una disuasión sostenida de los cruces ilegales. La CBP está impidiendo que extranjeros peligrosos con antecedentes penales y narcóticos ilícitos entren en nuestras comunidades, lo que mejora la seguridad de todos los estadounidenses para las generaciones venideras".

El Departamento de Seguridad Nacional anunció de nuevo que junio fue el decimocuarto mes consecutivo "sin liberaciones en la frontera".

Los datos de la CBP contradicen esta afirmación. Cada mes, se pone en libertad en el país a menores extranjeros no acompañados (UAC). En lo que va de año fiscal, se ha informado de que al menos 1 000 UAC han entrado ilegalmente en el país, según datos de la CBP.

Según los datos federales, en junio había 1.796 menores extranjeros no acompañados bajo tutela federal, frente a los 2.460 registrados en enero. Más de 1.200 han sido entregados a sus tutores durante este ejercicio fiscal hasta principios de junio, y la mayoría han sido enviados a California y Texas, según los últimos datos.

En el año fiscal 2025, más de 24 200 menores no acompañados (UAC) fueron entregados a tutores en EE. UU. en lugar de ser devueltos a sus familias en sus países de origen.

Esa cifra supone un descenso respecto a los más de 99 000 menores no acompañados (UAC) enviados a vivir con tutores en EEUU en el ejercicio fiscal 2024 y a los más de 113 000 del ejercicio fiscal 2023. En el punto álgido de la crisis fronteriza, más de 127 000 menores extranjeros no acompañados fueron enviados a vivir con tutores en el ejercicio fiscal 2022. El programa que supervisa su atención no ha sido suspendido ni por el Congreso ni por la Administración Trump.

Los defensores de los derechos de los menores han pedido que se ponga fin al programa y que se refuerce la supervisión normativa en los estados, alegando abusos generalizados y falta de control de antecedentes. Aunque la Administración Trump ha llevado a cabo algunas reformas, sigue facilitándose la entrada ilegal de menores extranjeros no acompañados al país.

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