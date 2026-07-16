El Departamento de Estado impone sanciones a siete entidades y personas por apoyar la adquisición de armas por parte de Irán

Un cartel que señala el Departamento de Estado de Estados Unidos (Archivo) AFP

Publicado por Misty Severi 16 de julio, 2026

El Departamento de Estado anunció el miércoles que Estados Unidos va a sancionar a siete personas y entidades por apoyar la adquisición de armas por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Las sanciones forman parte de los esfuerzos de EEUU por intensificar la presión económica sobre el régimen iraní después de que este reanudara los ataques contra buques que transitaban por el estrecho de Ormuz a principios de este mes.

Los combates también han vuelto a la región después de que EEUU e Irán intercambiaran ataques con misiles en represalia por los ataques contra los buques que transitaban por el estrecho.

El departamento ha anunciado que impondrá sanciones a cuatro personas y tres entidades por apoyar la adquisición de armas para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), y que estas medidas refuerzan las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que restringen las actividades de Irán relacionadas con la proliferación.

"A pesar de los esfuerzos de buena fe de Estados Unidos por aplicar el Memorándum de Entendimiento, Irán ha seguido amenazando la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, incluso mediante ataques a buques comerciales", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

"Estas sanciones perturbarán los esfuerzos de adquisición en el extranjero y las redes financieras que sustentan la capacidad armamentística del IRGC", prosiguió. "Estados Unidos seguirá impidiendo que el IRGC y el Gobierno iraní tengan acceso a los recursos que sustentan sus actividades desestabilizadoras".

Esto se produce además un día después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro impusiera nuevas sanciones contra la red iraní de transporte marítimo ilícito y evasión de sanciones, liderada por Mohammad Hossein Shamkhani.

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