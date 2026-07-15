La agencia HHS de Texas toma medidas contra el turismo de maternidad

Publicado por Bethany Blankley | The Center Square contributor | Just The News 15 de julio, 2026

La Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas está tomando medidas enérgicas contra el turismo de maternidad en respuesta a una directiva emitida por el gobernador Greg Abbott.

"Me complace que la HHSC haya tomado medidas decisivas basándose en mi directiva de la semana pasada", declaró Abbott en un comunicado el martes. "Independientemente de lo que haya podido decir el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la ciudadanía estadounidense no está en venta en Texas. Texas no tolerará la explotación de nuestro sistema sanitario como vía para eludir las leyes federales de inmigración".

La semana pasada, ordenó que el estado tomara medidas para investigar una forma de fraude en materia de visados e inmigración, el turismo de maternidad, que, según él, probablemente se extenderá tras la sentencia del tribunal sobre la 14.ª Enmienda, según The Center Square informó. El tribunal dictaminó que los niños nacidos en EEUU de madres que se encuentran en el país de forma ilegal tienen derecho a la ciudadanía, un fallo que, según Abbott, supuso "una oportunidad perdida para restablecer el significado original de la 14.ª Enmienda".

"La ciudadanía por nacimiento se ha convertido en un potente imán para la inmigración ilegal que cambiará para siempre nuestra nación si no se aborda. La ciudadanía automática para los niños nacidos de padres que se encuentran en Estados Unidos de forma ilegal o solo de manera temporal es un absurdo que nunca fue contemplado por nuestra Constitución ni aceptado por el pueblo estadounidense", dijo.

La primera directiva consistió en que la HHSC investigara el Mission Regional Medical Center, situado en la localidad fronteriza de Mission (Texas). Según se informó, este centro, regulado por la HHSC, anunciaba "paquetes de parto en el sur de Texas" a mujeres de otros países. Al parecer, los anuncios se dirigían a mujeres extranjeras para que entraran en EEUU con el fin de dar a luz.

Un portavoz del Mission Regional Medical Center reconoció en un correo electrónico enviado a The Center Square que "los materiales de marketing relativos a los servicios de maternidad ya no se utilizan debido a un malentendido involuntario. Tenemos la intención de colaborar de forma cooperativa y transparente con las autoridades locales y estatales. Nuestro objetivo sigue siendo proporcionar una atención segura y de alta calidad a todas las pacientes que soliciten nuestros servicios".

Desde entonces, la HHSC ha investigado las denuncias de turismo de maternidad y ha remitido dos centros a la Fiscalía General: el Mission Regional Medical Center y el Knapp Medical Center de Weslaco, según afirma. El centro de Weslaco aún no se ha pronunciado al respecto.

La HHSC indicó en su remisión a la OAG que los dos centros están afiliados a la Prime Healthcare Foundation. "Aunque la página web que figuraba en la valla publicitaria —'havemybabyinTEXAS.com'— parece haber sido retirada, sigue existiendo una versión archivada disponible en línea que identifica a los dos hospitales de Texas", afirma.

La HHSC afirma que "se compromete a garantizar la integridad de nuestro sistema sanitario y a velar por que las entidades reguladas cumplan tanto la legislación federal como la estatal". Añade que "las prácticas de turismo de maternidad no solo se aprovechan del extraordinario privilegio de la ciudadanía estadounidense, sino que, con frecuencia, implican "mentiras sobre el propósito o la duración del viaje a Estados Unidos"". Solicita a la OAG que investigue y emprenda las acciones legales oportunas.

La oficina del gobernador anima a los ciudadanos a que denuncien cualquier anuncio de turismo de maternidad o posible fraude sanitario relacionado con la inmigración ante la Oficina del Inspector General de la HHSC y ante el Departamento de Justicia.

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