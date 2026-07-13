Aumentan las pruebas de que personas sin la ciudadanía figuran en los censos electorales y emiten su voto, mientras el DOJ intensifica la presión

Publicado por John Solomon 13 de julio, 2026

Una pequeña localidad alcalde de Kansas nacido en México. Un anciano filipino que vive en Hawái. Dos hombres pakistaníes residentes en Nueva Jersey. Una australiano en Luisiana. Y un estudiante chino que cursa estudios en la Universidad de Míchigan. Todos ellos tienen algo en común.

Cada uno de ellos ha sido acusado en el último año de votar ilegalmente en las elecciones federales de EEUU como extranjeros, en el marco de una repentina oleada de procesos judiciales impulsada por el Departamento de Justicia de Trump por un delito que solía ser de los más infrecuentes en el sistema judicial federal.

El Departamento de Justicia de Trump ha logrado alrededor de dos docenas de detenciones, procesamientos o condenas por voto de no ciudadanos solo en los últimos meses, y hay otros 90 casos más bajo investigación, según informaron fuentes oficiales a Just the News. Además, este mes se han enviado notificaciones a los 50 estados en las que se advierte de que los funcionarios electorales también pueden ser procesados —y lo serán— si permiten votar a personas sin ciudadanía.

"Permitir que los no ciudadanos voten en las elecciones federales no es solo una mala política, es un delito. Y este Departamento de Justicia tiene la intención de perseguir ese delito si estos funcionarios electorales, tras haber sido informados de que hay personas que no son ciudadanas en el censo electoral, permiten a sabiendas que esas personas voten, facilitan su inscripción en el censo electoral, se muestran pasivos ante este conocimiento, etc. No se trata de una amenaza vana", declaró la fiscal general adjunta para los Derechos Civiles, Harmeet Dhillon, en el programa de televisión Just the News, No Noise.

Los funcionarios del Departamento de Justicia han detectado tres problemas principales en la supervisión de los censos electorales de los estados de cara a las elecciones de 2026: cientos de miles de personas fallecidas que siguen teniendo derecho a voto, decenas de miles de inmigrantes ilegales en los censos y numerosos extranjeros que han ido más allá del simple registro y, de hecho, han votado en unas elecciones federales, lo cual es ilegal.

Dhillon, la máxima responsable de la lucha contra el fraude electoral en el Departamento de Justicia, cree que el número de extranjeros que votan ilegalmente en las elecciones es probablemente mayor, pero se ha sentido frustrada porque las fiscalías federales de todo el país no han dado mayor prioridad al voto ilegal hasta hace muy poco.

"Estamos intentando vaciar un océano con una cucharilla porque no existe una cultura entre los fiscales federales de perseguir estos casos", explicó.

Esto está cambiando con la repentina avalancha de casos.

Justo antes de la celebración del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos, tres personas que no eran ciudadanos estadounidenses en Florida confesaron haber votado a sabiendas en elecciones federales a pesar de no tener derecho a hacerlo.

La ley federal exige que los votantes sean ciudadanos estadounidenses para votar a nivel federal, pero algunos estados y ciudades permiten que los no ciudadanos voten en las elecciones locales.

Los tres no ciudadanos votaron en Florida y dos de ellos —uno de Cuba y otro de Haití— admitieron haber votado en las elecciones federales de 2020. El tercero, un brasileño, votó en unas elecciones federales en 2024 tras convertirse en residente permanente legal.

"Votar en las elecciones federales es uno de los derechos y responsabilidades más importantes de la ciudadanía estadounidense", declaró en un comunicado el fiscal federal Jason Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida. "La ley federal es clara: solo los ciudadanos de Estados Unidos pueden votar en las elecciones federales. Estos acusados admitieron que infringieron esa ley a sabiendas".

En Hawái, un extranjero fue acusado por primera vez en cuatro décadas de votar en unas elecciones federales en ese estado. Remedios Alasaas, de 66 años, ciudadana filipina residente en Maui, fue acusada el mes pasado de votar ilegalmente en las elecciones generales de 2022 y, de nuevo, en unas primarias celebradas en agosto de 2024.

En Carolina del Norte, un canadiense que reside en EEUU desde la década de 1960 fue condenado a dos meses de prisión tras declararse culpable de realizar declaraciones falsas sobre su ciudadanía para votar en diversas elecciones que se remontan a 2004.

Organizaciones liberales como el Brennan Center for Justice y muchos demócratas sostienen que las inscripciones de no ciudadanos son un problema menor, pero que los conservadores lo exageran. Este argumento se ha ido debilitando a medida que las pruebas han ido acumulándose.

Tomemos, por ejemplo, a la secretaria de Estado demócrata de Míchigan, Jocelyn Benson, quien durante mucho tiempo afirmó que los no ciudadanos no votaban en su estado. El año pasado, se vio se vio obligada a admitir que había encontrado 15 casos creíbles de extranjeros que votaron en las elecciones de 2024.

Uno de ellos fue un estudiante chino de la Universidad de Míchigan que se entregó tras haber sido presuntamente se hubiera inscrito en el censo electoral y hubiera emitido su voto en las elecciones generales. La estudiante fue acusada de dos delitos graves: declaración jurada falsa para inscribirse en el censo electoral y intentar votar sin cumplir los requisitos para ello.

Estos casos llevaron a Benson a ajustar su discurso.

"Se trata de un asunto grave, que debemos abordar con precisión, no a lo bruto", afirmó dijo en un comunicado tras las revelaciones.

En la capital del país, uno de los bastiones más demócratas de la nación, un grupo conservador de vigilancia informó de que había encontrado pruebas de que casi 400 no ciudadanos votaron en las elecciones generales de 2024.

"Es una indignación y un insulto para todos los ciudadanos estadounidenses, y puede constituir una violación de la ley federal, que el Distrito de Columbia permitiera votar a 388 ciudadanos extranjeros en las elecciones generales de 2024", afirmó Tom Fitton, presidente de Judicial Watch. "El Congreso puede y debe poner fin a esta práctica de inmediato".

Los no ciudadanos que se encuentran legalmente en el país se exponen a un riesgo mucho mayor que el mero enjuiciamiento si votan ilegalmente. Su proceso de obtención de la ciudadanía y su derecho a permanecer en el país pueden verse rápidamente truncados.

Tomemos el caso de Joe Ceballos, ciudadano mexicano y exalcalde de Coldwater (Kansas), a quien recientemente se le ordenó presentarse en un centro federal de detención de inmigrantes tras declararse culpable de votar ilegalmente como no ciudadano.

A principios de este año, Ceballos se declaró culpable de tres delitos menores por votar sin ser ciudadano estadounidense. Afirmó que se trató de "un error involuntario", ya que es residente legal permanente.

Se prevé que los casos de inscripción y voto de no ciudadanos se disparen. Funcionarios de la Administración Trump, como Dhillon, creen que el número total de extranjeros que figuran en los censos electorales ascenderá a cientos de miles cuando se completen todas las revisiones de los censos electorales estatales.

Muchos estados demócratas e incluso algunos republicanos están luchando en los tribunales para impedir que el Departamento de Justicia examine sus censos electorales. La docena aproximadamente de estados que han cooperado de alguna forma han identificado entre 20.000 y 30.000 no ciudadanos en sus censos, según afirmaron los funcionarios. Se espera encontrar un grupo mucho mayor de no ciudadanos en estados que no han cooperado, como Nueva York, Nueva Jersey, Illinois y California, según los funcionarios.

La iniciativa del Departamento de Justicia se produce mientras el presidente Donald Trump intenta persuadir a un Senado de EEUU reacio a aprobar la Ley "Save America", que impondría la ciudadanía y la identificación de votante a todos los votantes en las elecciones federales. Algunos republicanos del Congreso creen que la resistencia demócrata a la legislación puede ser señal de algo más siniestro.

"Obviamente, los partidos políticos que quieren hacer trampa. Harán todo lo que puedan para luchar contra la identificación con fotografía en esos estados", declaró el viernes el diputado Glenn Grothman, republicano por Wisconsin, a Just the News. "Y ese es el problema que tenemos aquí. La gente seguirá pensando que las elecciones no son honestas, porque esa es la única razón que se me ocurre por la que la gente no querría una identificación con fotografía.

"Quiero decir, por Dios, se necesita para cosas como conseguir una receta médica que te salve la vida, y eso está bien, pero hay políticos, todos ellos demócratas, que consideran que la identificación con fotografía es racista, así que si la incluimos en algún tipo de proyecto de ley de gastos, creemos que al menos daremos un paso en la dirección correcta", dijo.

© Just The News