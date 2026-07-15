"El régimen sobrevive gracias al engaño": EEUU desmantela una gigantesca red naviera ilícita de Irán y congela 130 millones en activos digitales

Embarcaciones navegando cerca del estrecho de Ormuz, el 13 de julio de 2026.AFP

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 15 de julio, 2026

El gobierno de los Estados Unidos ha decidido elevar drásticamente el costo financiero para el régimen teocrático de Irán.

En una demostración de firmeza frente a las recurrentes agresiones en Oriente Medio, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ejecutó una masiva ronda de sanciones dirigida a neutralizar el imperio de transporte marítimo ilícito liderado por Mohammad Hossein Shamkhani.

La medida se produce como respuesta directa a la reanudación de los ataques desestabilizadores de Teherán en el Estrecho de Ormuz, un punto neurálgico para el comercio mundial.

La acción coordinada por el Tesoro no se limita a declaraciones simbólicas, sino que ataca directamente los canales de recaudación que el régimen utiliza para financiar a sus aliados terroristas, como los hutíes en Yemen.

Entre las medidas más severas destaca el bloqueo de múltiples billeteras digitales vinculadas al Banco Central de Irán, lo que ha permitido congelar más de 130 millones de dólares en activos virtuales. Con esta última operación, ya son más de 200 las entidades, individuos y buques asociados a la red de Shamkhani que han sido sancionados por Washington.

Golpe al corazón financiero de la flota fantasma

La maquinaria de evasión dirigida por Shamkhani ha sido catalogada por las autoridades estadounidenses como una de las herramientas más nocivas para la seguridad del hemisferio.

"El régimen iraní sobrevive gracias al engaño, y la red de Shamkhani es uno de sus motores más rentables", declaró firmemente el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El alto funcionario enfatizó que la administración está clausurando de forma sistemática la infraestructura financiera que el régimen emplea para amenazar la seguridad nacional estadounidense y el libre tránsito marítimo internacional.

La ofensiva de la OFAC se fundamenta en el decreto de seguridad nacional NSPM-2 y en la Orden Ejecutiva 13902, las cuales facultan al Ejecutivo para asfixiar los sectores clave de la economía de Irán.

Las medidas congelan de inmediato cualquier bien o interés comercial de los sancionados en territorio de los Estados Unidos, prohibiendo a los ciudadanos y empresas norteamericanas realizar cualquier transacción con ellos bajo riesgo de severas penalizaciones civiles y penales.

Testaferros internacionales y transporte de contenedores bajo la lupa

La investigación del Tesoro sacó a la luz la compleja red de facilitadores globales que operaban bajo las órdenes de Shamkhani.

Entre los sancionados figuran los financieros Hossein Ghorbani Zahed y Mohammad Reza Rahbar Madani —quienes utilizaban pasaportes de Dominica para abrir empresas fantasmas en Dubái y las Islas Vírgenes Británicas—, así como Ali Rakhbarmadani, un ciudadano con doble nacionalidad ruso-iraní que gestionaba las comunicaciones con socios de Moscú para evadir los topes internacionales de precios al petróleo ruso tras la invasión de Ucrania.

La lista de implicados también incluye a exejecutivos europeos, como el danés Martin Austin Kaalund y la italiana Alessandra Ronco, quienes diseñaban las estrategias de la firma fachada House of Shipping.

Asimismo, la ofensiva golpeó el transporte de contenedores a través de firmas clave como Sea Lead Shipping, con sede en Singapur, y sus subsidiarias en India y las Islas Marshall.

Estas corporaciones facilitaban el traslado de mercancías tanto lícitas como ilícitas hacia y desde territorio iraní, camuflando operaciones comerciales ordinarias para transferir recursos directamente a las milicias chiíes que siembran el caos en las rutas del Mar Rojo.

El bloqueo también alcanzó a la flota del Mar Caspio controlada por Shamkhani, la cual transporta suministros estratégicos directamente entre Irán y Rusia.