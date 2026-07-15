"Todos los exiliados deben volver": la diplomacia de EEUU ratifica ante el Senado su respaldo absoluto al regreso de María Corina Machado

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 14 de julio, 2026

En una audiencia ante el Senado, el subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, disipó cualquier duda sobre la postura de Washington, asegurando que el regreso de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, a su tierra natal cuenta con el aval y la sintonía de la administración estadounidense.

La sesión legislativa sirvió para alinear la política exterior norteamericana con el clamor de justicia del pueblo venezolano tras los devastadores efectos del reciente doble terremoto.

El senador Tim Kaine destacó el rol histórico de Machado en la reconstrucción del país y su inquebrantable vocación humanitaria, recordando que el propio presidente Donald Trump aclaró de manera inequívoca, a su regreso de la cumbre de la NATO, que la Casa Blanca no posee objeción alguna para que Machado regrese a su país.

El Departamento de Estado prioriza el retorno de la líder civil

Lejos de una postura de distanciamiento, el subsecretario Kozak enfatizó que la política norteamericana está diseñada para proteger el derecho de los ciudadanos venezolanos a habitar y reconstruir su propio país. El funcionario fue tajante al definir la meta de la diplomacia estadounidense en esta nueva etapa de transición institucional.

"Nuestra posición ha sido que todos los venezolanos que han estado en el exilio porque tenían órdenes de arresto en Venezuela deberían poder regresar. Y eso incluye, primero y por encima de todo, a María Corina Machado", afirmó textualmente Kozak ante la comisión del Senado, validando el estatus de la Nobel de la Paz como la figura central de la resistencia democrática.

Kozak explicó que la diplomacia de EEUU ha venido trabajando de cerca con las autoridades interinas de Caracas para perfeccionar los mecanismos de reinserción política.

Si bien reconoció que la actual ley de amnistía es un proceso en desarrollo, destacó que gracias a los esfuerzos conjuntos ya se han logrado avances tangibles, tales como la reapertura de las sedes de los partidos políticos democráticos y el regreso seguro de numerosos dirigentes que se encontraban perseguidos por el régimen dictatorial.

Consenso total en Washington sobre la legitimidad de la transición

El intercambio en el Capitolio también sirvió para consolidar el reconocimiento definitivo al mandato civil en Venezuela, un pilar fundamental en la estrategia de seguridad hemisférica de los Estados Unidos. Kozak reafirmó que el proceso iniciado tras la captura de Nicolás Maduro goza de pleno respaldo legal y político en Washington.

"Tiene toda la razón sobre las elecciones. Como hemos dicho antes, Maduro se va y Edmundo González es el presidente electo legítimo de Venezuela", aseveró el subsecretario, ratificando el éxito de la estrategia bipartidista estadounidense en el Cono Sur.

Asimismo, el funcionario remarcó que el Gobierno norteamericano continuará ejerciendo su notable influencia para exigir la liberación de los cerca de 400 presos políticos que aún permanecen bajo custodia, asegurando una transición pacífica, ordenada y soberana.