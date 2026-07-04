Miles de personas recibieron la orden de evacuar mientras un incendio forestal al suroeste de Denver destruía cientos de viviendas

Publicado por Kevin Killough - Just The News 4 de julio, 2026

Miles de personas han sido evacuadas de dos condados de Colorado al suroeste de Denver, a medida que se extiende un incendio forestal que ha destruido 160 viviendas.

El incendio de Aspen Acres es uno de los aproximadamente 40 incendios sin controlar que arden en todo el oeste, avivados por vientos erráticos, según informó Associated Press.

Los bomberos lanzaron agua extraída del embalse de Pueblo sobre el incendio, que el viernes se extendió a 105 millas cuadradas sin que se hubiera logrado contenerlo en absoluto.

Se ordenó la evacuación de todos los residentes de Colorado City, una comunidad no incorporada con una población de aproximadamente 2.200 personas, al igual que a otras comunidades de la zona, según la Oficina del Sheriff del condado de Pueblo.

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