Nuevo apagón general en Cuba, el tercero en menos de diez días
La dictadura de Miguel Díaz-Canel necesitó más de 24 horas para reparar los dos apagones generales que ocurrieron la semana pasada.
La dictadura de Miguel Dïaz-Canel informó de un nuevo apagón general en Cuba, el tercero que sufre el país caribeño en menos de diez días.
Unos hechos que se llevan produciendo con asiduidad desde que comenzó el año.
Según Unión Eléctrica de Cuba, órgano que depende del Ministerio de Energía y Minas, la "desconexión total del SEN (Sistema Eléctrico Nacional)" se produjo a las 11:05 AM hora local.
Mundo
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En torno a 9,6 millones de personas se ven afectadas por este apagón general.
Para reparar los otros dos apagones generales, ocurridos la semana pasada, la dictadura necesitó más de 24 horas.