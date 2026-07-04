Arizona amplía las exenciones del impuesto a la propiedad para veteranos discapacitados

En la imagen, el centro de Tucson (Arizona), el 18 de septiembre de 2025. (Archivo) AFP

Publicado por Zachery Schmidt | The Center Square contributor | Just The News 4 de julio, 2026

Los veteranos discapacitados de Arizona tendrán ahora acceso a algunas de las desgravaciones fiscales sobre la propiedad más generosas de Estados Unidos, según el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes estatal, Michael Carbone, republicano por Buckeye.

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, ha promulgado el proyecto de ley 4168 de la Cámara de Representantes, lo que significa que los veteranos discapacitados tendrán ahora un mayor acceso a desgravaciones fiscales sobre la propiedad.

En virtud del proyecto de ley 4168, los veteranos discapacitados con un grado de discapacidad del 100 % derivado del servicio podrán quedar exentos del pago del impuesto sobre bienes inmuebles de su residencia principal.

Carbone, que copatrocinó el proyecto de ley HB 4168, declaró en una rueda de prensa el miércoles que los veteranos con grados de discapacidad inferiores recibirán descuentos en el impuesto sobre bienes inmuebles «en función de su grado de discapacidad».

A partir del ejercicio fiscal 2027, según Carbone, los veteranos discapacitados ya no estarán sujetos a límites máximos de ingresos ni de valor de la vivienda.

Explicó que, bajo el antiguo sistema de Arizona, los veteranos discapacitados perdían las prestaciones por ganar «demasiado o porque el valor de su vivienda aumentaba».

Además de la desgravación del impuesto sobre bienes inmuebles para los veteranos discapacitados, el proyecto de ley HB 4168 ofrece una protección adicional a los cónyuges supérstites.

El proyecto de ley HB 4168 permite a las viudas o viudos de un veterano discapacitado fallecido seguir beneficiándose de la desgravación del impuesto sobre bienes inmuebles en su residencia principal.

Con estas nuevas medidas sobre el impuesto sobre bienes inmuebles, Arizona ocupa el primer puesto en Estados Unidos en cuanto a exenciones fiscales para veteranos, señaló Carbone, quien destacó que, antes de la aprobación del proyecto de ley, el estado ocupaba el puesto 48 en esta categoría.

«Muchos veteranos discapacitados siguen trabajando duro, forjándose una carrera profesional, creando empresas, manteniendo a sus familias y fortaleciendo sus comunidades», afirmó el diputado estatal. «Queremos que los veteranos trabajen, creen empresas, echen raíces y críen a sus familias aquí mismo, en Arizona».

Carbone señaló que las reformas «no se limitan a la política fiscal, sino que tienen como objetivo ayudar a los veteranos a permanecer en sus hogares».

El diputado estatal señaló que uno de los pilares del sueño americano es la propiedad de la vivienda, y añadió que los veteranos que defienden los «derechos y libertades» de los estadounidenses «merecen todas las oportunidades para compartir ese sueño».

Según el senador David Gowan, republicano por Tucson, si hay personas dispuestas a alistarse para dar la vida por las libertades de los estadounidenses, entonces estos deberían hacer todo lo posible por ayudarlas.

Gowan señaló en la rueda de prensa que 600 000 veteranos residen a tiempo completo en Arizona, y añadió que, cuando los «snowbirds» (turistas invernales) llegan para quedarse un par de meses en invierno, la población de veteranos de Arizona supera a la de California.

Robert García, que es veterano, señaló que los veteranos llevan mucho tiempo pidiendo este tipo de legislación. Destacó que ayudará a los veteranos a permanecer en sus hogares y a atraer a Arizona a aquellos que buscan empleo.

«La exención del impuesto sobre bienes inmuebles será de gran ayuda», afirmó Cheryl Schmidt, profesora de enfermería en la Universidad Estatal de Arizona y veterana discapacitada de la guerra de Vietnam.

Schmidt, de 77 años, señaló que la mayoría de los veteranos discapacitados de su edad no trabajan, por lo que «realmente necesitan esa exención del impuesto sobre bienes inmuebles».

La jefa de disciplina del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes del Estado, Stacey Travers, declaró el miércoles a The Center Square que «la desgravación del impuesto sobre bienes inmuebles para los veteranos discapacitados contribuye a aliviar la carga financiera de los veteranos con discapacidades derivadas del servicio».

«Este apoyo reconoce su servicio y sacrificio, contribuye a que la adquisición de una vivienda resulte más asequible y libera ingresos para gastos esenciales como la asistencia sanitaria, las adaptaciones en el hogar y los gastos de la vida diaria, lo que contribuye a una mayor estabilidad financiera y calidad de vida», afirmó Travers, una veterana del Ejército de los Estados Unidos.

«Me alegré de que pudiéramos conseguirlo este año, sobre todo porque la inflación sigue haciendo subir los costes en todo el país», añadió.

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