Shohei Ohtani no asistirá al Juego de Estrellas por molestias en la rodilla izquierda

Publicado por Williams Perdomo 13 de julio, 2026

Shohei Ohtani no viajará a Filadelfia para participar en el Juego de Estrellas debido a una persistente irritación en la rodilla izquierda. El japonés fue retirado de la apertura que tenía programada para el viernes ante los Diamondbacks como medida preventiva, aunque se mantendrá como bateador designado durante toda la serie de este fin de semana con los Dodgers.

De acuerdo con la página oficial de la MLB, Ohtani abrió el juego del viernes con un jonrón, su número 21 de la temporada y el octavo para abrir un encuentro, cifra con la que empató a James Wood como la mayor cantidad en las Grandes Ligas. Tras conectar el cuadrangular, recorrió las bases con cierta cautela.

El manager Dave Roberts explicó que la decisión de excluirlo de la apertura y del viaje al Juego de Estrellas fue tomada tras conversar con el cuerpo médico y con el propio jugador.

"Me enteré ayer por la mañana. Después de hablarlo con nuestro cuerpo médico y con Shohei, vimos que ha manejado bastante bien el problema en la rodilla. Si existía la posibilidad de ser proactivos, drenarle la rodilla y hacer todo lo necesario para controlar la situación, además de aprovechar el descanso del receso del Juego de Estrellas, íbamos a hacerlo", señaló Roberts.

En ese sentido, se conoció que Ohtani fue sometido a un drenaje en la rodilla, lo que le dará cuatro días completos de recuperación antes de que los Dodgers reanuden la temporada el 17 de julio frente a los Yankees en Nueva York.

Roberts aseguró que la lesión no afectará la capacidad de Ohtani para lanzar durante la segunda mitad de la campaña, aunque el equipo todavía no define en qué lugar de la rotación regresará después del receso. También señaló que, si el calendario marcara octubre en lugar de julio, el japonés habría realizado la apertura pese a la molestia.