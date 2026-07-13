El precio del petróleo se dispara por el recrudecimiento de los combates en Oriente Medio

Publicado por Israel Duro 13 de julio, 2026

El recrudecimiento de los combates entre Estados Unidos e Irán volvió a disparar el precio del petróleo más de un 4%, arrastrando a las bolsas asiáticas a la baja. Los Guardianes de la Revolución respondieron a la cuarta oleada de bombardeos estadounidenses, más intensa que las anteriores, con el lanzamiento de ataques contra Omán, Jordania, Baréin y Kuwait.

Según informó el Comando Central, los cazas estadounidenses golpearon con fuerza "sistemas iraníes de defensa militar aérea, sitios costeros de radar, capacidades de misiles y drones y barcos pequeños", conel objetivo de evitar que Irán pueda volver a tomar como rehén la economía mundial al bloquear el paso por el estrecho.

Como represalia, los Guardianes de la Revolución informaron de que habían lanzado habían atacado la Base Aérea Príncipe Hasan en Jordania, un centro de mando de drones militares en Baréin y dos bases aéreas en Kuwait. La víspera también abrieron fuego contra las tropas americanas en Qatar.

A primera hora de la mañana, además, el ejército ideológico iraní aseguro haber atacado radares, entre ellos uno de detección de barcos en Omán. Éste país, en la orilla contraria a irán en el estrecho, había convocado al embajador iraní el día anterior

El petróleo se dispara más de un 4%

Los mercados reaccionaron con preocupación, con el precio del petróleo disparándose un 4% ante la escalada militar en la región, justo después de que la paz pareciera al alcance de la mano en las semanas anteriores.

En la apertura de la semana bursátil, el precio del barril del Brent del Mar del Norte, referencia internacional, se fue hasta los 78,96 dólares, mientras que el West Texas Intermediate, de referencia en EEUU, alcanzó los 74,16 dólares.

Oriente Medio y el temor por las tecnólogicas, combinación letal para las bolsas

Además, en los mercados asiáticos, Seúl llegó a caer un 9%. A la inestabilidad en Oriente Medio se suma el temor por el sector tecnológico. El peor momento de la bolsa de Corea del Sur llegó debido a la oleada de ventas de acciones de empresas tecnológicas tras semanas de volatilidad alimentadas por la preocupación ante unas valoraciones excesivas y las dudas sobre las enormes sumas inyectadas en el sector de la inteligencia artificial.

El Kospi se vio arrastrado por la caída de más del 15 % de SK hynix, uno de los pesos pesados del mercado, lo que prolongó una reciente oleada de ventas que ha llevado al gigante de los chips a perder casi un 40% desde que alcanzara un máximo histórico el mes pasado.

Junto a Seúl cayeron los parqués de Shanghái, Singapur, Wellington, Manila, Bombay y Yakarta mientras que Hong Kong, Taipéi y Manila subieron.