Trump, "decepcionado" con la OTAN por su falta de apoyo en el conflicto contra Irán

Donald Trump se reunió con Recep Tayyip Erdogan antes de la cumbre de la OTAN AFP .

Publicado por Alejandro Baños 7 de julio, 2026

El presidente Donald Trump expresó su decepción por la respuesta de sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) durante el conflicto contra Irán

"Me decepcionó mucho la OTAN", dijo Trump desde Ankara (Turquía), donde se está celebrando la cumbre de la alianza. "No nos trataron bien. No necesitábamos ayuda alguna y, en cierto modo, los estaba poniendo a prueba (...) estaba probando para ver si estarían ahí o no, porque desde hace mucho he dicho que nosotros los ayudamos, pero no estoy seguro de que ellos estuvieran ahí para nosotros".

"Italia nos rechazó. Alemania nos rechazó. Y Francia nos rechazó. Y está bien. Pero, ¿por qué gastamos cientos de miles de millones de dólares si ellos no están ahí para nosotros? Siempre hemos estado ahí para ellos", agregó.

Venta de F-35 a Turquía

El presidente pronunció estas palabras a los periodistas antes de reunirse con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Durante su encuentro, afirmó que está considerando la venta de aviones de combate F-35 a Turquía.

"Esa es una decisión que vamos a tomar (...) es un avión genial, el mejor avión con diferencia, y es desde luego algo que vamos a considerar", declaró Trump desde Ankara, mientras afirmaba que levantará sanciones a Turquía.

Conflicto Rusia-Ucrania

Trump también tuvo un momento para hablar sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, iniciado hace más de cuatro años. El republicano señaló que sus homólogos Vladímir Putin y Volodímir Zelenski buscan concluir la guerra, tras mantener conversaciones con ambos líderes.

"Creo que los dos quieren llegar a un acuerdo. Es una pena que haya llevado tanto tiempo, pero creo que saldrá algo de todo esto", resumió Trump, quien tendrá la oportunidad de hablar nuevamente con Zelenski en la cumbre de la OTAN.