Búsqueda de los últimos signos de vida en la zona del terremoto de Venezuela

Imagen de un edificio derrumbado por los terremotos AFP.

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AFP / Por Andrea TOSTA y Ahiana FIGUEROA 3 de julio, 2026

En la ciudad turística venezolana de La Guaira, un grupo de rescatistas observaba cómo los sensores que antes detectaban vida bajo los escombros ahora no mostraban nada, mientras el silencio daba paso a la resignación.

Este viernes, noveno día después de los devastadores terremotos que causaron la muerte de casi 2.600 personas y dejaron decenas de miles de heridos en la nación, será el último día en la búsqueda de supervivientes, según indicaron algunos rescatistas.

Tras 30 horas de trabajo agotador sin éxito, la operación fue cancelada. Ya no se podía hacer nada más.

Las probabilidades de encontrar vida entre los escombros son mayores en las primeras 72 horas y disminuyen con el paso de las horas, siendo la temperatura un factor crucial.

El cuerpo humano puede sobrevivir hasta siete días sin agua, según declaró un rescatista.

Tan solo unas horas antes, otra brigada rescató a un hombre de 43 años en la zona costera de Catia La Mar, quien sobrevivió ocho días bajo los escombros; su rescate, que fue desenterrado de debajo de un edificio de siete pisos derrumbado, fue considerado un milagro.

Los rescatistas le proporcionaron más de diez litros de agua para mantenerlo hidratado mediante una manguera y le instalaron un tubo para suministrarle oxígeno.

Pero bajo el calor sofocante de La Guaira, la última evaluación del equipo no encontró señales de vida.

Venezuela ha recibido una gran cantidad de ayuda internacional, con equipos procedentes de 27 países.

Un rescatista mexicano que trabajaba en La Guaira dijo que su equipo podía detectar señales de vida en otro edificio, pero no habían logrado establecer contacto, ya que después de excavar entre los escombros no encontraron nada.

Pidieron silencio. La policía ordenó a los conductores que circulaban por la carretera destruida que apagaran sus motores.

"Somos rescatistas, ¡hagan ruido!", gritó uno de ellos, con la esperanza de oír a los supervivientes.

Cerca de allí, una brigada estadounidense desplegó perros de búsqueda y activó un sensor de alta sensibilidad para detectar sonidos. Aún así, nada.

"No hay apoyo"

Marina Castillo esperó ayuda para recuperar el cuerpo de su nieto, Alexandro de Guidice, un estudiante de derecho de 24 años.

"Ha sido horrible, no hay ningún apoyo", dijo Castillo, de 67 años, una queja común entre los venezolanos que denuncian la inacción del Gobierno.

"Llegamos a su apartamento y vimos todos sus libros de derecho, sus archivos. Es terrible", dijo Castillo.

"Lo que quiero ahora mismo es que lo traigan de vuelta."

Según cifras oficiales, cerca de 200 edificios se derrumbaron por completo en los terremotos que azotaron La Guaira y la cercana capital venezolana, Caracas.

Un análisis preliminar de los datos satelitales indicó que la cifra podría ser mucho mayor.

Vecinos, familiares y voluntarios acudieron rápidamente a ayudar con picos y palas, pero sus esfuerzos a menudo no eran suficientes.

"Ayuda, aquí está mi madre muerta", escribió Mirosnel Gordon con pintura negra en la fachada verde de una casa.

La familia colocó cal sobre el cuerpo para ralentizar el proceso de descomposición mientras esperaban ayuda.