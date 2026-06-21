La quema de una cruz en Illinois en protesta por las políticas de Trump pone en el punto de mira al gobernador del estado

Publicado por Just The News 21 de junio, 2026

(The Center Square) - El diputado estatal de Illinois Chris Miller afirma que el gobernador J.B. Pritzker debería abordar las motivaciones políticas que hay detrás de la quema de la cruz en Grant Park, después de que el estudiante de la Universidad de Illinois en Chicago acusado de el incidente dijera que se trataba de una protesta contra la administración Trump.

Pritzker condenó el incidente del 10 de junio en las redes sociales tras conocerse que se había encontrado una cruz en llamas en el Grant Park de Chicago.

"Quiero dejar claro que el odio no tiene cabida aquí, en Illinois", escribió Pritzker. "Este símbolo tiene un único propósito: sembrar el miedo y el terror. No nos quedaremos callados: los responsables deben rendir cuentas".

Las autoridades identificaron posteriormente a Merlin Lu, un estudiante de 21 años de la Universidad de Illinois en Chicago , como el responsable.

Lu declaró a los medios de comunicación que colocó una gorra roja al estilo MAGA sobre la cruz antes de prenderle fuego como protesta contra lo que describió como "la política nacionalista cristiana de MAGA". Afirmó que desconocía el significado histórico racial asociado a la quema de cruces e insistió en que la manifestación no tenía motivaciones raciales.

En declaraciones a The Center Square, Miller afirmó que el incidente era claramente político y cuestionó si Pritzker condenaría el sentimiento antitrumpista con la misma contundencia con la que denunció las primeras noticias sobre la quema de la cruz.

"Espero que J.B. Pritzker haga que Merlin Lu rinda cuentas por el odio MAGA, porque el odio MAGA no debería tener cabida aquí, en Illinois, ¿verdad?", afirmó Miller.

Miller argumentó que las acciones del estudiante estuvieron influidas por la retórica política dirigida contra el presidente Donald Trump y sus seguidores.

"Obviamente, esto no pretendía ser un delito de odio. Fue un acto con motivación política, y todo ello es consecuencia directa de la peligrosa retórica que han estado vertiendo estas personas", afirmó Miller.

El legislador republicano también culpó a lo que describió como influencias ideológicas en los campus universitarios, afirmando que los jóvenes suelen ser más susceptibles al activismo político debido a su falta de experiencia vital.

Cuando se le preguntó si Pritzker debería condenar específicamente el mensaje antitrumpista que subyace a la protesta, Miller respondió: "Creo que es una obviedad», argumentando que la gobernadora reaccionó antes de que se conocieran todos los hechos relacionados con el incidente".

Miller añadió que la polémica ha desviado la atención de los temas que más preocupan a los residentes de Illinois, como los impuestos, los costes energéticos y la seguridad pública.

"Supongo que a un porcentaje muy, muy pequeño de los habitantes de Illinois les importaría siquiera que este tipo quemara una gorra de MAGA", dijo Miller. "Les preocupa cómo van a pagar el impuesto sobre bienes inmuebles. Les preocupa el elevado y creciente coste de la energía. Les preocupa que las comunidades sean más seguras".

La oficina de Pritzker no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si la postura del gobernador había cambiado después de que Lu explicara públicamente sus motivos.

La quema de cruces se ha asociado históricamente con la intimidación racial y los grupos supremacistas blancos en Estados Unidos, en particular con el Ku Klux Klan. Sin embargo, Lu ha declarado públicamente que sus acciones pretendían ser una protesta política contra la administración Trump, más que un acto con motivaciones raciales.

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