Drones explosivos, francotiradores y ataques contra las “élites capitalistas”: los detalles del presunto complot contra el UFC Freedom 250

Publicado por Williams Perdomo 17 de junio, 2026

El FBI frustró un presunto ataque terrorista contra el evento UFC Freedom 250, celebrado el 14 de junio en el jardín sur de la Casa Blanca, y ha arrestado a cinco sospechosos vinculados con la supuesta conspiración.

De acuerdo con el New York Post, el plan contemplaba varias fases. Las autoridades sostienen que los implicados pretendían utilizar drones cargados con explosivos para atacar edificios cercanos al lugar del evento y generar pánico entre los asistentes. Según esa versión, la multitud que intentara huir sería dirigida hacia posiciones de francotiradores previamente establecidas para atacar a las víctimas.

Los funcionarios indicaron además que una “segunda oleada” de atacantes planeaba posteriormente irrumpir en una de las entradas de la Casa Blanca.

Fox News Digital fue el primer medio en informar sobre el presunto complot. Según ese medio, la investigación llevó a los agentes hasta Tycen Proper, un joven de 19 años de Ohio, después de que su madre alertara a las autoridades sobre cambios preocupantes en su comportamiento.

De acuerdo con documentos judiciales citados por Fox News, la madre de Proper manifestó preocupación por el creciente interés de su hijo en armas de fuego, equipo táctico y comunicaciones reservadas con personas conocidas en internet. También observó que investigaba ubicaciones cercanas a Washington, DC, y recibía mapas e imágenes a través de mensajes de texto y Discord.

Cuando lo confrontó, Proper habría dicho que el grupo planeaba realizar misiones de reconocimiento y operaciones de “hit and run”. Posteriormente, la mujer explicó a los investigadores que interpretó esas expresiones como una referencia a posibles tiroteos.

La denuncia señala que la madre contactó a las autoridades el 10 de junio. Cuando agentes acudieron a la vivienda familiar en el condado de Knox, Ohio, el padre de Proper indicó que su hijo había estado planificando actividades de reconocimiento con personas conocidas en línea y que tenía previsto reunirse con integrantes del grupo durante el fin de semana del 13 de junio.

Según la investigación, Proper había adquirido recientemente armas de fuego, chalecos antibalas, municiones y equipo táctico, gastando aproximadamente 3.000 dólares de dinero recibido por su graduación. Los familiares entregaron posteriormente ese material a las autoridades de manera voluntaria.

Además, se conoció que la madre de Proper dijo a los investigadores que su hijo mantenía contacto con un grupo cuyos integrantes afirmaban ser exmilitares y se describían como de base cristiana. Según su testimonio, el grupo parecía ejercer influencia sobre él y había despertado un creciente interés por el entrenamiento físico y la preparación táctica.

Tras la intervención de las autoridades locales y del FBI, los investigadores revisaron el teléfono de Proper y presuntamente encontraron conversaciones en la aplicación cifrada Signal sobre un ataque durante el evento UFC Freedom 250, incluyendo el uso de drones con explosivos y tiradores ubicados cerca de rutas de evacuación.

El director del FBI, Kash Patel, afirmó que el complot fue “desbaratado en seco” el 10 de junio después de que los investigadores ejecutaran una orden de registro en Cincinnati, donde se produjo la primera detención.

Algunos de los sospechosos viajaron a Fredericksburg, Virginia, el 12 o el 13 de junio para preparar el ataque. Tras examinar el iPhone de uno de los investigados, las autoridades encontraron al menos 23 usuarios de Signal participando en conversaciones relacionadas con la planificación de la operación.