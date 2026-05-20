Muere el excongresista Barney Frank a los 86 años
Frank ganó por primera vez las elecciones al Congreso en 1980 y estuvo en el cargo hasta 2013.
El ex congresista demócrata Barney Frank, falleció la noche del martes a los 86 años.
Su hermana, Doris Breay, confirmó su muerte a NBC10 Boston, diciendo "Fue, por encima de todo, un hermano maravilloso. Yo tuve la suerte de ser su hermana".
Frank ganó por primera vez las elecciones al Congreso en 1980 y sirvió hasta 2013. Fue uno de los primeros miembros abiertamente homosexuales del Congreso y el primero en casarse con una persona del mismo sexo mientras ocupaba el cargo.
Frank ingresó en cuidados paliativos a principios de este año.
En los últimos años, quizá se le conozca más por ser el homónimo parcial de la Ley Dodd-Frank, una revisión del sistema financiero a raíz de la crisis financiera de 2008.