Muere el excongresista Barney Frank a los 86 años

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Just The News / Ben Whedon 20 de mayo, 2026

El ex congresista demócrata Barney Frank, falleció la noche del martes a los 86 años.

Su hermana, Doris Breay, confirmó su muerte a NBC10 Boston, diciendo "Fue, por encima de todo, un hermano maravilloso. Yo tuve la suerte de ser su hermana".

Frank ganó por primera vez las elecciones al Congreso en 1980 y sirvió hasta 2013. Fue uno de los primeros miembros abiertamente homosexuales del Congreso y el primero en casarse con una persona del mismo sexo mientras ocupaba el cargo.

Frank ingresó en cuidados paliativos a principios de este año.

En los últimos años, quizá se le conozca más por ser el homónimo parcial de la Ley Dodd-Frank, una revisión del sistema financiero a raíz de la crisis financiera de 2008.

Ben Whedon es el corresponsal político jefe de Just the News.Sígalo en X.





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