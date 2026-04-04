Los creyentes encuentran un refugio seguro en la Casa Blanca de Trump esta Pascua

Publicado por Amanda Head 4 de abril, 2026

Este fin de semana de Pascua, mientras los cristianos tradicionales de todo el mundo celebran la resurrección de Jesucristo, la Casa Blanca vuelve a resonar con oraciones, proclamaciones y un compromiso con la libertad religiosa arraigado en la fe fundacional de Estados Unidos.

Durante la Semana Santa y en los días previos a la Pascua del domingo, el presidente Donald Trump organizó varios eventos en la Casa Blanca para líderes religiosos nacionales, incluidos servicios de oración en el Despacho Oval, un almuerzo de Pascua en el Salón Este y reuniones de culto con pastores como Franklin Graham, Paula White-Cain, Jentezen Franklin y el obispo Robert Barron.

Las reuniones incluyeron interpretaciones corales, oraciones y comentarios del propio Trump sobre la libertad religiosa, mientras que la Administración emitió proclamaciones que honraban explícitamente la fe cristiana y la doctrina de la resurrección de Jesucristo.

Trump comenzó con el objetivo de identificar y eliminar políticas discriminatorias y la persecución ilegal de cristianos

A apenas dos semanas de su segundo mandato, Trump emitió una orden ejecutiva para establecer el Grupo de Trabajo para Erradicar el Sesgo Anticristiano dentro del Departamento de Justicia. Dirigido por miembros del gabinete y jefes de agencias, el grupo tiene como objetivo identificar y eliminar políticas discriminatorias y la persecución ilegal de cristianos en las agencias federales, abordando lo que la Administración describió como una instrumentalización del Gobierno contra las personas de fe.

Al día siguiente, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para establecer la Oficina de Asuntos Religiosos de la Casa Blanca dentro de la Oficina Ejecutiva del Presidente y ubicada en el Ala Oeste, la primera oficina de este tipo dedicada exclusivamente a asuntos de fe.

La iniciativa otorga a las organizaciones basadas en la fe, los grupos comunitarios y los lugares de culto la capacidad de fortalecer a las familias estadounidenses, promover la autosuficiencia y proteger la libertad religiosa al integrar directamente las perspectivas religiosas en las discusiones de políticas federales.

A diferencia de iniciativas religiosas de Administraciones anteriores, que a menudo se ubicaban fuera del Ala Oeste, esta oficina reporta directamente al presidente.

Trump también creó la Comisión de Libertad Religiosa en mayo de 2025 durante un evento del Día Nacional de Oración en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca. Presidida por el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, con el Dr. Ben Carson como vicepresidente, la comisión funciona como un organismo asesor para promover y hacer cumplir enérgicamente las libertades religiosas fundamentales de Estados Unidos, lo que incluye elaborar informes sobre el impacto histórico y social de la libertad religiosa e identificar formas de protegerla frente a la discriminación.

Se presentó como una respuesta directa a lo que se percibía como un deterioro de esos derechos en los últimos años.

La iniciativa "Estados Unidos Ora" de Trump

En enero de este año, Trump emitió una proclamación por el Día de la Libertad Religiosa tras el lanzamiento, en septiembre, de la iniciativa "Estados Unidos Ora" como parte de las celebraciones Freedom 250 por el 250.º aniversario de Estados Unidos, alentando a personas de todas las denominaciones a orar en todo el país por sabiduría y renovación nacional.

Incluso otras agencias bajo el Gobierno de Trump están mostrando un renovado compromiso con el valor fundamental de la libertad religiosa en Estados Unidos. El viernes, día que los cristianos observan como Viernes Santo, el Departamento de Seguridad Nacional publicó en sus cuentas de redes sociales una foto de Cristo colgado en la cruz con el pie de foto: “Lucas 23:46. En este día solemne, reflexionamos sobre el sacrificio supremo que nuestro Salvador hizo por toda la humanidad. Confía en el plan de Dios”. El pasaje se entiende generalmente como una repetición de las últimas palabras de Jesús.

Además, el Departamento de Estado publicó una foto de tres cruces en una colina con un mensaje similar: “En este Viernes Santo, Estados Unidos se une a los cristianos de todo el mundo para reflexionar sobre el sacrificio de Cristo, el poder de la redención y la esperanza de la Resurrección”.

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