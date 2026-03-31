Ex agentes del FBI demandan a Patel y al DOJ por sus despidos

Publicado por Just The News 31 de marzo, 2026

Tres exagentes del FBI demandaron al Departamento de Justicia el martes, alegando que la oficina tomó represalias contra ellos por su participación en las investigaciones sobre el presidente Donald Trump.

Michelle Ball, Jamie Garman y Blaire Toleman fueron despedidas a finales de 2025, informó Politico. Las tres participaron en una investigación que precedió a la del abogado especial Jack Smith sobre los desafíos electorales de Trump en 2020.

La demanda nombra al DOJ; al FBI; a la fiscal general, Pam Bondi; y al director del FBI, Kash Patel, como acusados, y alega que participaron en una "campaña de retribución" contra enemigos políticos percibidos en el DOJ.

Trump regresó al cargo con la promesa de acabar con el "Estado profundo" y Patel ha tratado de poner patas arriba algunas de las normas establecidas del buró para hacer frente a algunos de los que Trump consideraba abusos políticos relacionados con las investigaciones que le implicaban.

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