BP cesa a su presidente por "graves procupaciones" sobre "gobernanza y conducta"

Publicado por Alejandro Baños 26 de mayo, 2026

British Petroleum (BP), una de las compañías gasísticas y energéticas más importantes del mundo, anunció el cese de su presidente, Albert Manifold, debido a "graves preocupaciones en relación con importantes normas de gobernanza, supervisión y conducta".

Manifold llevaba en el cargo menos de un año, desde julio de 2025.

"El Consejo de Administración de BP ha decidido por unanimidad que Albert Manifold deje de ejercer sus funciones como presidente y consejero con efecto inmediato", informó la compañía en un comunicado.

Amanda Blanc, consejera independiente sénior de BP, calificó de "inaceptable" alguna conducta de Manifold.

"El Consejo se ha visto sorprendido y decepcionado al conocer problemas de supervisión de la gobernanza y de conducta que considera inaceptables, por lo que ha tomado medidas decisivas", indicó Blanc.

La compañía señaló que Ian Tyler cubrirá el cargo de de Manifold de manera interina antes de que se inicie un proceso para designar a un nuevo presidente.