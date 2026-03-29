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AOC malversó unos 19.000 dólares de fondos de campaña en terapia con ketamina para "uso personal", según una denuncia

La denuncia fue presentada el viernes ante el Centro Nacional Legal y de Política y la Comisión Federal Electoral y la Oficina de Conducta del Congreso.

Representante de los Estados Unidos Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata de Nueva York).

Representante de los Estados Unidos Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata de Nueva York).CNP/Sipa USA / Cordon Press

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Nicholas Ballasy - Just The News

Un grupo de vigilancia del gobierno ha presentado una queja alegando que la representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de Nueva York, utilizó indebidamente fondos de campaña para gastos personales, lo que plantea posibles preocupaciones sobre el cumplimiento de la ley electoral federal y las reglas de ética de la Cámara.

La denuncia fue presentada el viernes ante el Centro Nacional Legal y Político y la Comisión Federal Electoral y la Oficina de Conducta del Congreso.

En ella se pide que se investiguen casi 19.000 dólares en gastos de campaña declarados por el comité de campaña de Ocasio-Cortez.

Según la presentación, los pagos se hicieron al médico Dr. Brian Boyle, con sede en Boston, y se describieron en las divulgaciones de campaña como "capacitación de liderazgo y consultoría". La denuncia cuestiona si esas descripciones eran exactas y si los gastos estaban permitidos por la normativa de financiación de campañas.

El grupo de vigilancia está pidiendo a las autoridades que determinen si los gastos reportados fueron clasificados incorrectamente o constituyeron uso personal de fondos de campaña, lo cual está prohibido por la ley federal. La campaña de Ocasio-Cortez y su tesorero, Frank Llewellyn, también son nombrados en la denuncia.

No se han hecho conclusiones, y las acusaciones no han sido verificadas de forma independiente.

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