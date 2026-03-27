Los organizadores de No Kings dicen que tienen previstas más de 3.000 manifestaciones para este fin de semana

Protesta ''No Kings Day'' en el Capitolio estatal de Ausin, Texas. 14 de junio de 2025 ZUMAPRESS.com / Cordon Press .

Publicado por Just The News 27 de marzo, 2026

Los organizadores de las protestas "No Kings" dicen que han planeado "más de 3.000 actos pacíficos en todo el país" este fin de semana, con una protesta en Minneapolis que se espera que sea el acto emblemático del movimiento.

Los organizadores no indicaron cuántas personas esperan que acudan a los actos, pero esperan que sean más numerosas que las protestas de junio y octubre. Cinco millones de estadounidenses protestaron en las principales ciudades el pasado junio y siete millones protestaron en las concentraciones de "No Kings" en octubre, según Axios.

Se espera que la concentración de Minnesota sea la más destacada, ya que está previsto que el senador por Vermont Bernie Sanders, Joan Baez, Jane Fonda y Bruce Springsteen hablen o actúen en el Capitolio estatal de St. Paul.

"Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión. Nuestras comunidades están sufriendo. La gente tiene miedo y no puede permitirse cubrir sus necesidades básicas", afirmó en un comunicado Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Profesores. "Es hora de que la administración escuche y les ayude a construir una vida mejor en lugar de avivar el odio y el miedo".

Se espera que haya protestas en grandes ciudades como Chicago, Nueva Orleans y Charlotte (Carolina del Norte), junto con zonas más rurales y conservadoras en estados como Florida, Kansas y Pensilvania.

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