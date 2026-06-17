Arthur amenaza al Golfo: lluvias catastróficas, riesgo de inundaciones históricas y millones bajo alerta

Publicado por Diane Hernández 17 de junio, 2026

La costa del Golfo enfrenta una amenaza meteorológica de gran magnitud. Un sistema tropical en desarrollo, que podría convertirse en la tormenta tropical Arthur en las próximas horas, mantiene en alerta a millones de personas por el riesgo de inundaciones repentinas potencialmente mortales, lluvias históricas y condiciones severas que podrían extenderse desde Texas hasta el valle del Mississippi.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) designó oficialmente al fenómeno como Potencial Ciclón Tropical Uno, una categoría que permite emitir avisos y alertas antes de que el sistema alcance la clasificación de tormenta tropical. Aunque la evolución exacta del sistema sigue siendo incierta, los expertos coinciden en que su mayor peligro no serán los vientos, sino el enorme volumen de humedad tropical que transporta.

Los pronósticos apuntan a acumulados generalizados de entre 12 y 18 centímetros de lluvia, con sectores donde podrían superarse los 38 centímetros, una cantidad suficiente para provocar inundaciones urbanas severas, desbordamiento de ríos y cierres masivos de carreteras. La amenaza afecta a más de 20 millones de personas, incluyendo áreas metropolitanas como Houston, Austin y San Antonio.

La situación es especialmente delicada porque gran parte de Texas ya ha recibido lluvias abundantes durante los últimos días. Los suelos saturados reducen la capacidad de absorción del terreno y aumentan considerablemente el riesgo de inundaciones repentinas.

Ante el escenario, el gobernador Greg Abbott declaró el estado de desastre en 101 condados y activó operaciones de emergencia las 24 horas para coordinar la respuesta estatal frente a posibles rescates, evacuaciones y daños a la infraestructura, según los medios locales.

Arthur podría nacer sobre aguas del Golfo

Los meteorólogos esperan que el sistema se fortalezca mientras se desplaza sobre las cálidas aguas del Golfo de México. De alcanzar vientos sostenidos de al menos 63 kilómetros por hora, recibiría el nombre de Arthur, convirtiéndose en la primera tormenta tropical nombrada de la temporada atlántica 2026.

El fenómeno se alimenta de una combinación poco común de factores atmosféricos: humedad tropical procedente del Pacífico oriental, remanentes de sistemas previos y una interacción con frentes estacionarios sobre el sur del país. El resultado es una enorme fábrica de lluvia que continuará activa durante gran parte de la semana.

Doble amenaza meteorológica

Mientras la costa del Golfo se prepara para inundaciones potencialmente históricas, otra amenaza se desarrolla simultáneamente en el centro del país.

El Centro de Predicción de Tormentas advirtió sobre un brote de tiempo severo que podría generar tornados, granizo de gran tamaño y vientos destructivos desde Iowa e Illinois hasta la región de los Grandes Lagos y el valle de Ohio. Los expertos califican el evento como uno de los episodios más significativos de tormentas severas previstos para esta semana.

Un país dividido entre inundaciones, tormentas y calor extremo

El panorama meteorológico refleja fuertes contrastes en distintas regiones de la nación. Mientras Texas y Luisiana enfrentan lluvias torrenciales, el oeste del país continúa bajo alertas por calor extremo, con temperaturas que superan los 43 grados Celsius en sectores del desierto del suroeste y del Valle Central de California.

Paradójicamente, una vez que el sistema tropical abandone Texas, se espera la llegada de una intensa ola de calor que podría disparar nuevamente los termómetros en amplias zonas del estado.

En Florida, por su parte, aumentarán las probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas durante los próximos días, especialmente en la mitad norte del estado.