China quiere destronar a EEUU como superpotencia mundial, según el Departamento de Defensa, después de que antiguos informes aplaudieran el ascenso de Pekín

El Departamento de Guerra sostiene que el ejército chino está impulsado por el Partido Comunista Chino en un esfuerzo por cumplir el objetivo de China de reemplazar a Estados Unidos como superpotencia preeminente del globo, un cambio sorprendente respecto a hace poco más de una década cuando el Pentágono veía con buenos ojos el ascenso de China.

El informe del Pentágono informe anual, publicado justo antes de Navidad con poca fanfarria, señalaba que el ejército chino "ha reunido durante décadas recursos, tecnología y voluntad política para lograr su visión de un ejército de talla mundial" y evaluaba que el Ejército Popular de Liberación (EPL) "es un componente clave de la ambición de China de desplazar a Estados Unidos como la nación más poderosa del mundo."

Esto representa un cambio retórico, especialmente si se compara con los informes anuales del Pentágono entre 2006 y 2011, durante las presidencias de George W. Bush y Barack Obama, en los que el Departamento de Defensa hablaba repetidamente de que Estados Unidos "daba la bienvenida" al ascenso de China, y los informes incluso se jactaban de hasta qué punto Estados Unidos había facilitado el ascenso de China en la escena mundial.

Varias evaluaciones de Seguridad Nacional y de política exterior durante las presidencias de Trump y Biden también constataron que China buscaba sustituir a Estados Unidos como potencia mundial preeminente, pero tuvieron que pasar años para que estas conclusiones llegaran directamente a los informes anuales del Pentágono sobre China.

La amenaza que supone China ha influido mucho en muchas de las recientes medidas de política exterior de la Administración Trump, incluida la incursión militar estadounidense dirigida y el arresto del aliado del PCCh y hombre fuerte venezolano Nicolás Maduro. El presidente Trump también ha señalado las amenazas árticas planteadas por Rusia y China para argumentar que Estados Unidos necesita adquirir Groenlandia a Dinamarca.

Los últimos informes anuales del Pentágono sobre China muestran un cambio en los últimos años



El informe 2025 que señalaba las ambiciones del PCCh de "desplazar" a EEUU. en la escena mundial en parte a través del crecimiento y la modernización del ejército chino, señalaba que "el EPL mide sus conceptos y capacidades contra el 'enemigo fuerte' de Estados Unidos" y que "la estrategia militar superior de China se centra directamente en superar a Estados Unidos a través de un esfuerzo de movilización de toda la nación" que Pekín había bautizado como "guerra total nacional."

El informe del Pentágono advertía de que "la histórica acumulación militar de China ha hecho que el territorio nacional de Estados Unidos sea cada vez más vulnerable. China mantiene un amplio y creciente arsenal de capacidades nucleares, marítimas, de ataque convencional de largo alcance, cibernéticas, y espaciales capaces de amenazar directamente la seguridad de los estadounidenses".

"La Estrategia Nacional de China es lograr el gran rejuvenecimiento de la nación china para 2049", decía el informe 2025. "En esta visión, una China rejuvenecida habría elevado a un nuevo nivel su influencia, atractivo y poder para moldear los acontecimientos, y contaría con un ejército de clase mundial capaz de luchar y vencer y de proteger resueltamente la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo del país."

El informe también señalaba "la ambición declarada de Pekín de disponer de un ejército de 'clase mundial' para 2049" y evaluaba que el EPL "ya ha hecho progresos significativos en este sentido".

El informe 2024 -el último bajo la era Biden- repitió un lenguaje similar sobre los objetivos de "gran rejuvenecimiento" de China y evaluó que "la estrategia de la RPC conlleva esfuerzos deliberados y decididos para amasar, mejorar y aprovechar los elementos internos y externos del poder nacional que situarán a la RPC en una 'posición de liderazgo' en una competición duradera entre sistemas" .

Los informes anuales del Pentágono en 2023, 2022, y 2021 también habían utilizado el lenguaje del "gran rejuvenecimiento" y de la "posición de liderazgo" al describir las grandes ambiciones chinas.

Curiosamente, el informe anual de 2020 se acercó más a la evaluación final de 2025, con el Pentágono utilizando de nuevo el lenguaje de "gran rejuvenecimiento" y "posición de liderazgo", pero también afirmando hace más de media década que "es probable que Pekín intente desarrollar un ejército a mediados de siglo que sea igual -o en algunos casos superior- al ejército de EE.UU, o al de cualquier otra gran potencia que la RPC considere una amenaza".

El informe de 2019 decía que "China se ve a sí misma como una gran potencia emergente que podrá ganar influencia mientras pueda mantener una periferia estable". La evaluación decía que "los objetivos estratégicos contemporáneos del PCCh" incluían la perpetuación del gobierno del PCCh, el mantenimiento de la estabilidad interna, la defensa de la soberanía nacional y el aseguramiento del "estatus de China como gran potencia" -sin una mención a las ambiciones chinas de desplazar a Estados Unidos.

El informe en 2018 había encontrado que"En apoyo del objetivo de establecer una China poderosa y próspera,el "sueño chino" incluye el compromiso de desarrollar un poder militar acorde con el de una gran potencia."

Los informes de 2017, 2016, y 2015 decían todos ellos que "los líderes de China siguen centrados en desarrollar las capacidades para disuadir o derrotar la proyección de poder adversaria y contrarrestar la intervención de terceros -incluido Estados Unidos- durante una crisis o conflicto", con el Pentágono evaluando que las ambiciones chinas eran de naturaleza más local o regional.

Los informes 2014 y 2013 concluyeron que China "continúa llevando a cabo un programa de modernización militar integral a largo plazo diseñado para mejorar la capacidad de sus fuerzas armadas para combatir y ganar contingencias regionales de corta duración y alta intensidad."

El informe de 2012 del Pentágono había evaluado de forma similar que China "está llevando a cabo un programa de modernización militar integral a largo plazo diseñado para mejorar la capacidad de las fuerzas armadas chinas para luchar y ganar guerras locales en condiciones de informatización, u operaciones militares regionales de alta intensidad, centradas en la información y de corta duración."

El Pentágono bajo Bush y Obama dijo que EE.UU. "da la bienvenida" al ascenso de China



El abismo entre las evaluaciones actuales sobre las ambiciones chinas y las evaluaciones de principios del siglo XXI son sorprendentes, con el Departamento de Defensa afirmando que EE.UU. dio la bienvenida al ascenso de China no hace mucho tiempo.

La versión de 2006 del informe anual del Pentágono decía que "el rápido ascenso de China como potencia política y económica regional con aspiraciones globales es un elemento importante del entorno estratégico actual, que tiene implicaciones significativas para la región y el mundo" y que "Estados Unidos da la bienvenida al ascenso de una China pacífica y próspera".

El informe añadía que "la política de Estados Unidos anima a China a participar como un actor internacional responsable, asumiendo una mayor cuota de responsabilidad por la salud y el éxito del sistema global del que China ha obtenido grandes beneficios" y que "los líderes de China se enfrentan a algunas opciones importantes a medida que su poder e influencia crecen" con las opciones que abarcan una serie de cuestiones que incluyen "el creciente poder militar de China".

Estados Unidos bajo el mandato de Bush "da la bienvenida al ascenso de una China pacífica y próspera"



El informe de 2007 reiteraba que "el rápido ascenso de China como potencia política y económica regional con aspiraciones globales es un elemento importante del entorno estratégico actual, que tiene implicaciones significativas para la región y el mundo."

"Estados Unidos celebra el ascenso de una China pacífica y próspera, y anima a China a participar como actor internacional responsable asumiendo una mayor cuota de responsabilidad en la salud y el éxito del sistema global", añade el informe. "Sin embargo, mucha incertidumbre rodea el curso futuro que los líderes de China establecerán para su país, incluyendo en el área del creciente poder militar de China y cómo ese poder podría ser utilizado".

El informe de 2008 decía que Estados Unidos "acoge con satisfacción el ascenso de una China estable, pacífica y próspera" y se jactaba de que "ningún país ha hecho más por ayudar, facilitar y alentar el desarrollo nacional de China y su integración en el sistema internacional" que Estados Unidos.

"China sigue enfrentándose a muchos problemas, pero los logros del PCCh no pueden pasarse por alto", señalaba el informe added. "Estados Unidos celebra el ascenso de una China pacífica y próspera. Sin embargo, existen fuerzas -algunas fuera del control de los líderes chinos- que podrían desviar a China de una vía pacífica. El camino que China siga, o en el que se encuentre, vendrá determinado en gran parte por las decisiones de los dirigentes chinos."

El informe de 2009 se hacía eco del sentimiento anterior de Estados Unidos.

"China inició una nueva fase de desarrollo militar articulando funciones y misiones para el Ejército Popular de Liberación que van más allá de los intereses territoriales inmediatos de China", decía el informe de 2010. "Algunas de estas misiones y capacidades asociadas han permitido al EPL contribuir a los esfuerzos internacionales de mantenimiento de la paz, ayuda humanitaria y socorro en caso de catástrofe, y operaciones de lucha contra la piratería. Estados Unidos reconoce y acoge con satisfacción estas contribuciones."

El informe de 2011 valoraba que "es probable que el ascenso de China como actor internacional de primer orden destaque como rasgo definitorio del panorama estratégico de principios del siglo XXI" y afirmaba que EEUU "da la bienvenida a una China fuerte, próspera y exitosa que refuerce las reglas y normas internacionales y mejore la seguridad y la paz tanto a nivel regional como global" y que EE.UU. "da la bienvenida a las contribuciones de la RPC que apoyan un entorno global seguro y protegido".

El último informe del Pentágono sobre China se pone al nivel de otras evaluaciones estadounidenses

La reciente evaluación del poder militar chino del Pentágono que ahora evalúa que el PCCh está tratando de desplazar a Estados Unidos como la principal superpotencia pone las evaluaciones anuales del departamento más en línea con otras conclusiones recientes de varias agencias estadounidenses.

La propia Estrategia de Defensa Nacional de 2018 del Departamento de Defensa había declarado que China estaba "afirmando su poder a través de una estrategia a largo plazo de toda la nación" y que "continuará persiguiendo un programa de modernización militar que busca la hegemonía regional del Indo-Pacífico a corto plazo y desplazar a Estados Unidos para lograr la preeminencia global en el futuro".

No está claro por qué este lenguaje de desplazamiento no apareció en los informes anuales del Pentágono sobre China hasta casi una década después, a finales de 2025.

Los Departamentos de Defensa y de Estado vieron cómo se expandía el alcance de China



El Personal de Planificación de Políticas del Departamento de Estado publicó su propio informe 2020 informe sobre "Los elementos del desafío chino" en el que se argumentaba que un "examen de la conducta del PCCh a la luz de sus ideas comunistas e hipernacionalistas demuestra que al lograr'la iniciativa' y alcanzar 'la posición dominante,' Xi significa desplazar a Estados Unidos como primera potencia mundial y reestructurar el orden mundial para ajustarlo a la forma de imperio distintiva del PCCh."

La Estrategia de Seguridad Nacional 2022 publicada por la Administración Biden sostenía que China "es el único competidor tanto con la intención de remodelar el orden internacional como, cada vez más, con el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para hacerlo" y añadía que "Pekín ambiciona crear una esfera de influencia reforzada en el Indo-Pacífico y convertirse en la primera potencia mundial"."

La Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre EEUU y China también publicó el año pasado una evaluación argumentando que "Pekín también ha continuado sus esfuerzos concertados para establecer una hegemonía económica y militar regional en el sudeste asiático y las islas del Pacífico como peldaños para proyectar poder hacia su objetivo a largo plazo de desplazar a Estados Unidos como potencia dominante en el Indo-Pacífico y, finalmente, en el mundo".

La reciente campaña aérea del ejército estadounidense contra los terroristas Houthi respaldados por Irán en Yemen, el esfuerzo de años de Estados Unidos para suministrar una cantidad masiva de armamento a Ucrania en su lucha contra los invasores rusos, y la ayuda estadounidense en la defensa de Israel contra los bombardeos de misiles iraníes han mermado el suministro de armas de Estados Unidos. Además, Taiwán se enfrenta a una temidainvasión por parte de los chinos, con la posibilidad de que Estados Unidos se involucre en la defensa de la nación isleña frente a un adversario casi par y con armas nucleares.

Sigue sin estar claro si la base industrial de defensa sería capaz de fabricar el número de armas y buques necesarios para sostener un compromiso a largo plazo contra el PLA y la armada china, pero el Secretario de Guerra Pete Hegseth ha estado alentando a los líderes de las empresas de defensa a aumentar la producción y ordenando a los líderes militares que innoven, y el Departamento de Guerra reconoce ahora directamente la verdadera escala de las ambiciones chinas.

