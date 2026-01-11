Un juez federal impide a Mamdani detener las ventas por quiebra

Publicado por Just The News 11 de enero, 2026

(The Center Square) - El impulso del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, para detener la venta por bancarrota de más de 5.000 apartamentos de alquiler subvencionado en la ciudad ha sido bloqueado, temporalmente, por los tribunales federales.

Mamdani, que juró su cargo la semana pasada, ordenó al Departamento Jurídico de la ciudad, poco después de hacerse cargo del Ayuntamiento, que interviniera en el procedimiento de quiebra de más de 90 edificios con apartamentos, todos ellos propiedad de Pinnacle, un grupo inmobiliario.

El Gobierno de Mamdani afirma que la empresa debe a la ciudad 12,7 millones de dólares en multas impagadas por infracciones del código de la vivienda. La empresa se declaró en quiebra en mayo tras impagar más de 560 millones de dólares en préstamos.

Pero el juez del Tribunal de Quiebras de EEUU para el Distrito Sur de Nueva York David Jones ha rechazado la moción de la ciudad para intervenir en la lucha legal y, según se informa, ha informado a la ciudad de que la venta por quiebra seguirá adelante.

Pinnacle Group, propiedad del multimillonario Joel Wiener, es uno de los mayores arrendadores de la ciudad de Nueva York, con unos 140 edificios y 9.000 apartamentos, según los expedientes judiciales. Después de que la empresa se declarara en quiebra el año pasado, Summit Real Estate Holdings hizo una oferta de 450 millones de dólares para comprar docenas de edificios en Brooklyn, Manhattan, Bronx y Queens. La venta debe ser finalizada por Jones antes de que pueda proceder.

"La finalización del proceso de subasta de quiebra traerá estabilidad financiera junto con la oportunidad de estabilizar los servicios, resultados que esperamos que la Ciudad no quiera interrumpir", dijo el abogado de Pinnacle, Ken Fisher, en una declaración reciente sobre la inminente venta.

Pero los abogados de la ciudad dijeron en los archivos judiciales que también hay preocupaciones acerca de la economía de la venta de la quiebra, lo que sugiere que Summit podría no tener los recursos financieros para mejorar las condiciones en los complejos de viviendas que quiere hacerse cargo.

"Las continuas pérdidas y los crecientes gastos podrían llevar a la necesidad de nuevas quiebras o reorganizaciones, un estado de caos financiero y social potencialmente peor que la situación actual de los propios deudores", dijo la ciudad.

La Unión de Inquilinos de Pinnacle, un grupo de inquilinos que se organizó para oponerse a la venta, dice que el actual propietario ha descuidado el mantenimiento, no ha pagado sus facturas de servicios públicos y ha permitido que los apartamentos se deterioren y preocupan que el próximo propietario no mejore las condiciones.

Pero la lucha por las propiedades de Pinnacle fue un tema clave en la reciente campaña a la alcaldía, con los defensores de la vivienda advirtiendo que el aumento de los alquileres y los costes de la vivienda en Nueva York están perjudicando a los residentes de bajos ingresos de la ciudad y aumentará el número de personas sin hogar. Nueva York tiene uno de los precios de la vivienda más elevados del país.

Mamdani hizo campaña para proteger los apartamentos de alquiler subvencionado y visitó una de las propiedades de Pinnacle en Brooklyn el día de la inauguración para reunirse con los inquilinos y criticar las condiciones de vida en los edificios.

La derrota judicial también se produce cuando Mamdani se enfrenta al escrutinio sobre su elección para dirigir la Oficina del Alcalde para Proteger a los Inquilinos, Cea Weaver, que ha sido criticada por publicaciones anteriores en las redes sociales en las que calificaba la propiedad de la vivienda de "arma de la supremacía blanca". Mamdani ha defendido a Weaver, que ha declarado que se arrepiente de sus publicaciones anteriores en las redes sociales, que ya han sido borradas.

